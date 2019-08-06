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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками (155)

Скандал в Минсельхозе. Комиссия по этике не может найти Анаркуль Беккулиеву

В Министерстве сельского хозяйства создана комиссия по этике, которая сегодня рассмотрит ситуацию вокруг публикации письма в соцсетях, в котором оказалось замешано имя министра Эркинбека Чодуева. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ведомства.

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Комиссия пока не вынесла никакого решения, так как для объективности намерена получить объяснения от самой чиновницы Анаркуль Беккулиевой. Но ее не могут найти.

Напомним, что ее возвели в ранг заместителя министра, чтобы она могла отправиться в командировку в Китай. Автор публикации в соцсетях отмечает, что «министр Эркинбек Чодуев завел интрижку на рабочем месте».

В Минсельхозе пояснили, что Анаркуль Беккулиева находится в отпуске с 1 августа.
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