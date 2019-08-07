На бульваре Эркиндик ставят новые фонари. Мэрия заверяет, что их отреставрировали

На бульваре Эркиндик устанавливают бетонные основания для опор освещения и отреставрированные тумбы. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, сотрудники Бишкексвета проложили 5,7 километра кабельной линии под землей.

«Мы сохранили все тумбы, пожалуйста, не переживайте», — обратились в мэрии к горожанам. Однако жители города выражают соменение, что тумбы прежние. Те, что сейчас устанавливают на бульваре, отличаются от прежних старинных.

Бишкекчане также недоумевают, для чего тумбы установили на бетонные основания, которые выступают из земли. Выглядит неэстетично.

В муниципалитете успокоили, что работы еще не завершены, а основание положили для предупреждения ржавчины в будущем.

Пока же некоторые тумбы ждут установки на аллее, горожане превратили их в мусорки.

Напомним, в апреле мэрия демонтировала исторические фонари на бульваре. Сначала там сообщили, что их отреставрируют, потом стало известно, что взамен хотят установить новые. После возмущения общественности муниципалитет пообещал установить назад исторические тумбы фонарей. Бишкекчанка, известный кинематографист Мария Абакирова обратилась с заявлением в прокуратуру, в котором потребовала вернуть на бульвар Эркиндик исторические фонарные столбы.