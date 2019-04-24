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Общество

Горожане просят вернуть исторические фонари на бульвар Эркиндик. Мэрия молчит

Бишкекчанка, известный кинематографист Мария Абакирова обратилась с заявлением в прокуратуру. Она требует вернуть на бульвар Эркиндик исторические фонарные столбы. Об этом она сообщила 24.kg.

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По ее словам, столбы демонтировали еще на прошлой неделе. Позднее стало известно, что на бульваре установят новые опоры, а старые распределят по паркам и скверам.

Но Мария Абакирова считает, что фонари необходимо вернуть на бульвар, поскольку они являются неотъемлемой частью его истории. Она отметила, что первые фонарные столбы установлены на бульваре в 1946 году, в 1987-м их заменили литыми чугунными с инкрустацией.

«В течение полувека они являлись важным декоративным элементом, придающим бульвару неповторимое очарование прошлого века, став произведением искусства и частью истории нашего города. Качественные чугунные фонарные столбы могли прослужить еще и не один век, однако по решению мэрии столицы в начале апреля 2019 года они демонтированы», — подчеркнула Мария Абакирова.

Бишкекчанка недоумевает, почему эти фонарные столбы после реставрации нужно устанавливать в других парках, а не возвращать на их историческое место, и просит прокуратуру взять на контроль этот вопрос.

«До каких же пор будет продолжаться нанесение вреда кыргызской истории, культуре и облику города путем бесследного исчезновения красивых качественных изделий из гранита, мрамора, чугунных ажурных ограждений, чугунных фонарных столбов, исторических строений, картин, музейных экспонатов? С таким отношением мы никогда не сможем стать страной, привлекательной для туризма», — добавила она.

24.kg еще неделю назад писало о том, что исторические фонари демонтированы на бульваре. Никакой реакции муниципалитета города не последовало до сих пор.
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