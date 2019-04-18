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Агент 024

На бульваре Эркиндик пропали исторические фонари

На бульваре Эркиндик пропали фонари. Об этом в Facebook сообщила Мария Абакирова.

По ее словам, на прошлой неделе демонтировали и вывезли столбы на участке от железнодорожного вокзала до улицы Боконбаева.

«Вчера столбы убрали от улицы Боконбаева до одноименного памятника. На наш вопрос, зачем их снимают, невнятно ответили, что менять лампы», — написала она.

Мария Абакирова переживает, что их может постигнуть судьба гранитных плит из Исторического музея.

В пресс-службе мэрии отметили, что фонарные столбы демонтировали для реставрации. Кроме того, будет заменен кабель. После ремонта их установят на старые места.

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