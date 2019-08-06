Спасатели подобрали телефоны на месте авиакрушения в Дача СУ. Возбуждено дело

Сотрудники МЧС присвоили телефоны, которые они подобрали на месте крушения «Боинга-747» в поселке Дача СУ. В отношении 22 спасателей возбуждено уголовное дело, сообщает Kaktus со ссылкой на силовые структуры.

Уточняется, что следственные органы допросили около 100 спасателей МЧС Кыргызстана, которые выезжали на место авиакатастрофы.

«22 спасателя во время допроса следователей сразу же признались, что приехали на разбор завалов через несколько дней после авиакатастрофы. Во время работы они нашли мобильные телефоны Huawei и подобрали их. Аппараты они отдали женам, родителям и другим родственникам. При этом все отметили, что телефоны были обнаружены ими далеко от места, где были найдены тела погибших. Они исследовали всю территорию и нашли их там», — цитирует силовиков СМИ.

Отмечается, что всем подозреваемым спасателям предъявлены обвинения по статьям «Злоупотребление должностным положением» и «Воспрепятствование следствию» УК КР. Следственные органы ходатайствовали перед судом о взятии обвиняемых под стражу. Решением Первомайского райсуда Бишкека их освободили под подписку о невыезде.

Напомним, что 16 января 2017 года грузовой самолет «Боинг-747» авиакомпании ACT Airlines (MyCargo) потерпел крушение. В результате авиакатастрофы погибли 35 граждан Кыргызстана и 4 члена экипажа — граждане Турции.