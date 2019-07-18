Падеж скота в Нарыне. Если нарушения компании подтвердятся, будут приняты меры

Если нарушения норм безопасности китайской компанией, получившей лицензию на месторождение Солтон-Сары в Нарынском районе, подтвердятся, будут приняты меры. Об этом на пресс-конференции заявил председатель Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Эмиль Осмонбетов.

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По его данным, на месторождении Солтон-Сары 12 тонн золота на 44 гектарах земли. «У Zhong Ji Mining две лицензии, одна на разведку, другая на разработку. Сейчас они начали строить комбинат, дороги. Если доводы местного населения подтвердятся, будут приняты законные меры», — заявил Эмиль Осмонбетов.

Напомним, в начале июля на джайлоо Солтон-Сары Нарынской области погибли 22 барана. Местные жители опасаются за постоянные взрывы на месторождении и требуют приостановить деятельность золотодобывающей китайской компании Zhong Ji Mining.