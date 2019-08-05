Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Аскар Бешимов о формальности всех процедур

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела о модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

На допросе экс-заместитель министра иностранных дел Аскар Бешимов рассказал, что вопрос о модернизации ТЭЦ принимался формально. Он был ответственным за сотрудничество с Китаем.

«В МИД пришло письмо, что состоялись переговоры с компанией СМЕС и с ней заключен меморандум о сотрудничестве. В конце февраля 2013 года появилась компания ТВЕА. Вопрос готовился к визиту главы государства в Китай. Тезисы готовились для переговоров и отправлялись в отдел внешних связей аппарата президента», — пояснил Аскар Бешимов.

МИД выступал с возражениями относительно кредитного соглашения. «Возник вопрос паритетности. Мы впервые заключали договор с хозяйствующим субъектом. Наши соседи из-за таких условий отказывались брать кредиты. За 5 лет долг перед Китаем вырос до $1,7 миллиарда. Мы пошли на сознательное изменение получения внешних долгов. В 2012-2013 годах принятие всех экономических вопросов перешло в аппарат президента. Бывший глава государства говорил, что он лично принимает решения и готов нести ответственность», — добавил свидетель.

Аскар Бешимов добавил, что совещания проводились в отделе внешней политики, на которых председательствовал Сапар Исаков.

«Решение всех интересных для аппарата президента вопросов перешло туда, а не в аппарат правительства. С Эксимбанком уже было принято решение и озвучено нам», — сказал Аскар Бешимов.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.