12:01
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Дело энергетиков (407)

Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Аскар Бешимов о формальности всех процедур

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела о модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

На допросе экс-заместитель министра иностранных дел Аскар Бешимов рассказал, что вопрос о модернизации ТЭЦ принимался формально. Он был ответственным за сотрудничество с Китаем.

«В МИД пришло письмо, что состоялись переговоры с компанией СМЕС и с ней заключен меморандум о сотрудничестве. В конце февраля 2013 года появилась компания ТВЕА. Вопрос готовился к визиту главы государства в Китай. Тезисы готовились для переговоров и отправлялись в отдел внешних связей аппарата президента», — пояснил Аскар Бешимов.

МИД выступал с возражениями относительно кредитного соглашения. «Возник вопрос паритетности. Мы впервые заключали договор с хозяйствующим субъектом. Наши соседи из-за таких условий отказывались брать кредиты. За 5 лет долг перед Китаем вырос до $1,7 миллиарда. Мы пошли на сознательное изменение получения внешних долгов. В 2012-2013 годах принятие всех экономических вопросов перешло в аппарат президента. Бывший глава государства говорил, что он лично принимает решения и готов нести ответственность», — добавил свидетель.

Аскар Бешимов добавил, что совещания проводились в отделе внешней политики, на которых председательствовал Сапар Исаков.

«Решение всех интересных для аппарата президента вопросов перешло туда, а не в аппарат правительства. С Эксимбанком уже было принято решение и озвучено нам», — сказал Аскар Бешимов.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.
Ссылка:
просмотров: 330
Версия для печати
Материалы по теме
Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Осмонбек Артыкбаев в аппарате президента не был
Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Документы принимались по регламенту
Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Обвинение не может найти свидетелей
Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Депутат о проверке стоимости проекта
Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Машину ТВЕА Айбек Калиев продал за $23,8 тысячи
Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Прикрываясь именем президента
Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Осмонбек Артыкбаев не давал указаний депутатам
Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Аппарат президента дал команду депутатам
Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Феликс Кулов рассказал, как выбрали ТВЕА
Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Айбек Калиев купил машину у ТВЕА за $10 тысяч
Популярные новости
В&nbsp;самолете рейса Бишкек&nbsp;&mdash; Стамбул скончался грудной ребенок В самолете рейса Бишкек — Стамбул скончался грудной ребенок
Неделя-24. Жээнбеков ответил Атамбаеву, и&nbsp;очередной громкий арест за&nbsp;взятку Неделя-24. Жээнбеков ответил Атамбаеву, и очередной громкий арест за взятку
Алмазбек Атамбаев передумал давать показания по&nbsp;Азизу Батукаеву через СМИ Алмазбек Атамбаев передумал давать показания по Азизу Батукаеву через СМИ
ГСИН поставила ультиматум адвокату Аиды Саляновой ГСИН поставила ультиматум адвокату Аиды Саляновой
Бизнес
Кыргызтелеком сдает в&nbsp;аренду свободные помещения в&nbsp;Бишкеке Кыргызтелеком сдает в аренду свободные помещения в Бишкеке
Получи серебряный номер БЕСПЛАТНО и&nbsp;скидку 50&nbsp;процентов на&nbsp;золотой номер MegaCom Получи серебряный номер БЕСПЛАТНО и скидку 50 процентов на золотой номер MegaCom
Уличные терминалы MegaCom всегда под рукой Уличные терминалы MegaCom всегда под рукой
Beeline: 21&nbsp;год на&nbsp;связи! Beeline: 21 год на связи!