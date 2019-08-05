Почему неправ адвокат Алмазбека Атамбаева, рассказал эксперт

Перетягивание правового каната юристами Алмазбека Атамбаева, не желающего идти на допрос, и юристами МВД и Генеральной прокуратуры, затянулось. Стороны обмениваются знаниями Уголовно-процессуального кодекса и демонстрируют осведомленность в других нормативных правовых актах. Почему неправ адвокат Сергей Слесарев, представляющий интересы бывшего президента страны, рассказал 24.kg директор Института конституционной политики Нурлан Садыков.

— Нурлан Берикович, это противостояние с демонстрацией, кто лучше знает действующее законодательство, очень затянулось. Похоже, обе стороны зашли в тупик. Как вам, опытному юристу, видится ситуация со стороны?

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— Если прочитать ответ моего коллеги — адвоката Сергея Слесарева на заявление Генеральной прокуратуры о наличии в действиях экс-президента страны признаков преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом, трудно согласиться с его приведенными доводами.

На основании заключения генпрокурора КР о наличии в действиях Алмазбека Атамбаева в период исполнения им полномочий президента признаков преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом, 27 июня 2019 года Жогорку Кенеш принял постановление «О лишении статуса экс-президента Кыргызской Республики А.Ш. Атамбаева».

— Почему вы не согласны с Сергеем Михайловичем?

— Повторюсь, не могу согласиться с выводом коллеги о том, что генеральный прокурор и Жогорку Кенеш не имели законных полномочий на дачу заключения и принятие постановления не имеет под собой никаких правовых оснований. В обосновании вывода указывается, что «в соответствии с частью 5 статьи 12 Закона «О прокуратуре КР» генпрокурор дает заключение о наличии в действиях президента признаков преступления в случае выдвижения Жогорку Кенешем обвинения в совершении преступления». Далее приводится ссылка на часть 7 статьи 74 Конституции КР, согласно которой Жогорку Кенеш в порядке, предусмотренном Основным законом, выдвигает обвинение против президента; принимает решение об отрешении президента от должности, и делается вывод, что «у генпрокурора нет полномочий по даче заключения о наличии в действиях экс-президента Кыргызской Республики признаков преступления, а у Жогорку Кенеша нет полномочий по выдвижению обвинений и лишению статуса экс-президента».

Также приводится ссылка на Закон КР «Об отдельных полномочиях прокуратуры, установленных Конституцией КР» и делается вывод, что «у генпрокурора КР нет полномочий и на возбуждение уголовного дела в отношении экс-президента КР».

Во-первых, парламент страны и генеральный прокурор руководствовались статьей 12 Закона «О гарантиях деятельности президента КР», согласно которой экс-президент может быть привлечен к уголовной ответственности после лишения его статуса экс-президента.

В этой же статье закона указано, что экс-президент может быть лишен статуса только на основании выдвинутого Жогорку Кенешем обвинения в совершении особо тяжкого преступления, подтвержденного заключением генпрокурора об имевшихся в действиях экс-президента страны признаках преступления на период исполнения им полномочий.

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Доводы о том, что, согласно законам, регулирующим статус и полномочия органов прокуратуры, у главы надзорного органа нет полномочий по выдвижению обвинений и лишению статуса экс-президента, несостоятельны, поскольку статья Закона «О прокуратуре КР» гласит: «Правовую основу деятельности органов прокуратуры составляют Конституция КР, настоящий закон, иные нормативные правовые акты...».

К иным нормативным правовым актам относятся и Уголовный кодекс, и Уголовно-процессуальный, и ГПК, и Закон «О гарантиях деятельности президента КР», который был применен в парламентской процедуре при подготовке заключения генпрокурора о наличии в действиях экс-президента признаков преступления.

Во-вторых, сложно согласиться с доводами адвоката Сергея Слесарева, который считает, что Закон от 15 мая 2019 года «О внесении изменений в Закон «О гарантиях деятельности президента КР» в части лишения статуса экс-президента КР не имеет обратной силы в отношении Алмазбека Атамбаева, так как устанавливает для него новые обязанности и ответственность».

Я не могу согласиться с применением принципа «обратная сила закона» относительно поправок в Закон «О гарантиях деятельности президента КР» в части лишения статуса экс-президента КР.

Принцип «обратная сила закона» может применяться, если Уголовный кодекс устанавливает новый вид ответственности, более тяжкий, чем было предусмотрено ранее в законе.

Но в нашем случае Уголовный кодекс не меняется применительно к экс-президенту и никто не придает ему обратную силу, лишь снимаются гарантии с экс-президента.

Снятие гарантий нельзя понимать как применение обратной силы закона.

Да, часть 5-я статьи 6 Конституции гласит, что «Закон или иной нормативный правовой акт, устанавливающий новые обязанности либо отягчающий ответственность, обратной силы не имеет». Но в рассматриваемом случае снятие гарантий с экс-президента нельзя назвать «новыми обязанностями», поскольку их нет де-юре.

Обязанность соблюдать законы до и после снятия неприкосновенности не может называться новой обязанностью.

Необоснованно утверждать, что новые поправки в Законе «О гарантиях деятельности президента КР» отягчают ответственность. Этот закон не предусматривает санкции, а лишь содержит процедуру снятия статуса неприкосновенности.

Ответственность устанавливается иным законом — Уголовным кодексом КР, который был принят в 2017 году. Если Уголовный кодекс устанавливает новый вид ответственности, то однозначно ему нельзя придавать обратную силу. Таким образом, снятие гарантий — это не новый вид ответственности, а лишь исключение процедурных преград для привлечения лица к ответственности.

— Адвокат Алмазбека Атамбаева также считает, что депутаты Жогорку Кенеша, лишив бывшего президента страны статуса «экс», не лишили его неприкосновенности...

— Аргумент Сергея Слесарева, что известное постановление о лишении статуса экс-президента КР Алмазбека Атамбаева не лишает его неприкосновенности в силу отсутствия такой формулировки в самом постановлении, не соответствует содержанию акта парламента, поскольку именно в пункте 2 постановления ЖК от 27 июня 2019 года говорится о лишении статуса экс-президента.

— Алмазбек Атамбаев продолжает игнорировать повестки на допрос по делу о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева. Его юристы считают отказ бывшего президента оправданным. Вы тоже так считаете?

— Удивила позиция коллеги, что не обязательно свидетелю приходить к следователю для дачи показаний — достаточно письменных ответов. Предлагается письменно отвечать на ответы следователя через представителя? Уголовный процесс отождествляется с гражданским процессом, когда достаточно представить доверенность? Согласно статье 58 УПК, свидетель обязан являться по вызову следователя.

Всегда считал, что правовой эквилибристикой занимаются только политики, но никак не адвокаты. Нурлан Садыков

Не выдерживают никакой критики аргументы в отношении Конституционной палаты Верховного суда КР, куда обратились юристы с заявлениями на постановления ЖК КР по бывшему президенту для подтверждения отсутствия оснований к исполнению этого постановления.

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Конституционная палата рассматривает только вопросы неконституционности нормативных правовых актов. Забегая вперед, отмечу, что в данном случае нет никакой перспективы такого обращения в Конституционную палату, поскольку юристы должны знать, что по своему содержанию постановление Жогорку Кенеша «О лишении статуса экс-президента Кыргызской Республики А.Ш.Атамбаева» от 27 июня 2019 года не является нормативным правовым актом, так как имеет индивидуальную направленность на конкретного субъекта.

Поэтому дожидаться решения Конституционной палаты — пустая трата времени, поскольку обращение по содержанию не отвечает требованиям закона, а значит, судебный вердикт очевиден.