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Общество

Никиту Тарасенко вызвали на допрос в ГКНБ не из-за коллажа «Ошская ОПГ — 2018»

Дизайнера Никиту Тарасенко вызвали на повторный допрос в ГКНБ в понедельник, 5 августа. Об этом 24.kg заявили в ведомстве.

По данным госкомитета, он приглашен в качестве свидетеля по факту разжигания межрелигиозной розни. Уточняется, что речь идет не о коллаже Тарасенко, названном «Ошская ОПГ — 2018», а о другой публикации. О какой, не сообщается. 

Напомним, что на первый допрос, назначенный на 26 июля, Никита Тарасенко не попал, потому как проспал. Его вызвали повторно сегодня, 2 августа.

Отметим, что ранее Никиту Тарасенко вызывали на допрос в октябре 2018 года. Однако не в ГКНБ, а в Генпрокуратуру, куда поступило от госкомитета соответствующее заявление. Тогда одного из пользователей соцсетей возмутил мем о прогулке президента Сооронбая Жээнбекова по побережью Иссык-Куля.
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