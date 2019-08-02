Дизайнера Никиту Тарасенко вызвали на повторный допрос в ГКНБ в понедельник, 5 августа. Об этом 24.kg заявили в ведомстве.

По данным госкомитета, он приглашен в качестве свидетеля по факту разжигания межрелигиозной розни. Уточняется, что речь идет не о коллаже Тарасенко, названном «Ошская ОПГ — 2018», а о другой публикации. О какой, не сообщается.

Напомним, что на первый допрос, назначенный на 26 июля, Никита Тарасенко не попал, потому как проспал. Его вызвали повторно сегодня, 2 августа.

Отметим, что ранее Никиту Тарасенко вызывали на допрос в октябре 2018 года. Однако не в ГКНБ, а в Генпрокуратуру, куда поступило от госкомитета соответствующее заявление. Тогда одного из пользователей соцсетей возмутил мем о прогулке президента Сооронбая Жээнбекова по побережью Иссык-Куля.