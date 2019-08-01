ГКНБ опровергает, что экс-главу ГРС Алину Шаикову объявили в розыск

Сегодня в некоторых СМИ появилась информация, что экс-глава ГРС Алина Шаикова объявлена в розыск.

Однако в ГКНБ эти сведения опровергли, заявив, что бывшая чиновница проходит свидетелем по уголовному делу, возбужденному по факту нарушения условий тендера по закупке бланков биометрических загранпаспортов.

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Напомним, скандал в ГРС разгорелся из-за того, что первое место тендерная комиссия присудила Garsu Pasaulis.

В феврале представители IDEMIA France SAS сообщили, что не согласны с решением тендерной комиссии. Межведомственная комиссия по рассмотрению жалоб и протестов направила запрос в департамент госзакупок с просьбой обратиться в ГКНБ и дать правовую оценку фактам, изложенным в жалобе.

Антикоррупционная служба ГКНБ в рамках уголовного дела начала следственные мероприятия.

Директор госпредприятия «Инфоком» Талант Абдуллаев находится под домашним арестом. Глава ГРС Алина Шаикова отправлена в отставку.