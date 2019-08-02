Школы будущего построят в Кыргызстане. А пока без компьютеров и доступа к Сети

Пока Министерство образования и науки Кыргызстана обещает нам построить школы будущего, провести везде интернет и внедрить электронные дневники с журналами, дети вынуждены заниматься на устаревшем оборудовании, а в старших классах вообще не проходят уроки информатики.

Проблем воз и маленькая тележка

В системе школьного образования реализуется ряд проектов по автоматизации процессов. Часть работы, по словам директора информационной программы Фонда «Сорос — Кыргызстан» Лиры Самыкбаевой, возложили на учителей информатики, но их труд при этом никак не оплачивают.

На втором слете учителей информатики собралось 72 человека из всех регионов республики, где они и рассказали о своих проблемах.

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Еще несколько лет назад родителям учащихся обещали сделать всю информацию об их школе открытой и прозрачной. Сколько обучается детей, сколько имеется компьютеров, парт, сколько средств поступает в виде спонсорской помощи, каков уровень квалификации сотрудников — все это должно публиковаться на сайте каждого учебного заведения. Так становится сразу понятно, к примеру, кому и сколько учебников не хватает или на что расходуются деньги.

«Эти данные каждая школа должна заполнять самостоятельно. Естественно, в сельских школах и даже городских нет IT-специалистов, которые занимались бы наполнением портала. Это все делают информатики», — отметила Лира Самыкбаева.

Кроме того, Минобразования запускает новую информационную систему «Жаны китеп» по автоматизации всего цикла передачи учебника общеобразовательному учреждению. Как известно, введена арендная плата за новые книги, ведется финансовый учет.

Эта система устанавливается в библиотеках. Однако библиотекари очень слабые, и все данные вводят те же информатики. Лира Самыкбаева

Внедряются информационная система «Электронный дневник», позволяющая автоматизировать учебно-воспитательный процесс, выставление оценок, «Электронная запись в школу», информационная система управления образованием (ИСУО), где все статданные работники школ вносят в электронном формате под логином и паролем.

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Что касается интернета, то к нему должны были подключить все учебные заведения до 1 июня 2019 года. В основном проблемными оставались школы в высокогорных труднодоступных районах. Сроки подключения части общеобразовательных учреждений переносили несколько раз.

Но, как выяснилось, вопросы остаются и с теми учреждениями, куда дотянули кабель. «Провайдер проводит интернет до одного компьютера, маршрутизатора. А дальше в школе должны сами подключить остальные компьютеры. По идее, там должен работать системный администратор, однако и этим занимаются учителя информатики. Понятно, что за всю эту работу им никто не платит. При этом у информатиков самая маленькая зарплата, поскольку очень мало часов — один в неделю с 5-го по 9-й класс, а в 10-11-х этих уроков даже нет», — подчеркнула Лира Самыкбаева.

На уроках научат?

В свое время из-за жалоб на большую нагрузку на детей Минобразования пересмотрело базисный учебный план (БУП) и сократило некоторые часы, в том числе и по информатике.

Мы совершенно не поняли, что ими двигало. В этом году на Олимпиаде среди 10-11-х классов топ-10 мест взял «Сапат». А чего ожидать, если в обычных школах информатики вообще нет? Лира Самыкбаева

Комментировать БУП в Минобразования не стали, лишь потребовали не вводить никого в заблуждение.

«Информатика в 10-11-х классах никогда не проводилась. Наоборот, мы с прошлого учебного года добавили эти уроки в 5-6-е классы», — заявила 24.kg главный специалист управления дошкольного и школьного образования Зоя Пак.

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Тогда тем более непонятно такое распределение часов. Ведь старшеклассники больше разбираются в устройстве компьютера, нежели в средней школе. И новые знания перед выходом во взрослую жизнь им бы очень пригодились. Кстати, по словам родителей шестиклассников, учебников по информатике у них не было. Был один на руках у учителя, и то с ошибками.

В некоторых школах доступ к Сети есть только у директора и, возможно, секретаря. Хорошо, если у педагога дома есть интернет, чтобы найти какие-то дополнительные материалы при подготовке к уроку. А если нет? О доступе учащихся вообще говорить не приходится. Если изучили за школьные годы устройство компьютера, уже неплохо.

Заплатить за доплату

Озвучила Лира Самыкбаева и другие проблемы: «Информатики заявили, что они материально ответственны за все оборудование в компьютерном классе и, если что-то ломается, зачастую чинят за собственный счет. Очень часто директор или завуч прерывает занятия и требует посмотреть, что случилось с их компьютером, куда пропал интернет и так далее. Педагог бросает класс и идет на помощь руководству».

«Есть куча программ по использованию IT другими предметниками, к примеру, математиками, которые совершенно не владеют компьютерами. Информатиков просят обучить своих коллег компьютерной грамотности. Эта и другая работа никак не оплачивается.

Информатики имеют право на доплату за вредность наряду с химиками. Но для этого им нужно получить заключение от санэпидемстанции. Лаборатория находится только в Бишкеке, и сотрудникам нужно заплатить за транспортные расходы до села и командировочные. Учителя подсчитали, что выходит дороже, чем 15 процентов доплаты. Причем такую экспертизу требуется проходить ежегодно», — рассказала директор информационной программы.

Однако другой работы в селе нет, поэтому учителя и держатся за школу. Лира Самыкбаева

Компьютеры есть, но их как бы нет

Минобразования, по словам представителя Фонда «Сорос — Кыргызстан», ввело мораторий на списание старых компьютеров, поэтому по отчетам ситуация одна, а в реальности совершенно другая.

К примеру, в токмакской школе числится 53 компьютера, однако из них рабочих только 11. Все остальное барахло, которым давно не пользуются, но и списать не могут. Лира Самыкбаева

Поэтому некоторое время назад в социальных сетях появилась просьба подарить сельским школам технику, бывшую в употреблении. Однако ни один человек так и не откликнулся.

В Минобразования не видят и в этом проблемы. По данным чиновников, показатель обеспеченности учебных заведений техникой из года в год улучшается. Классы снабжают по мере финансирования не только компьютерами, но и мебелью. И если раньше один компьютер приходился на 54 ученика, то сейчас — на 27. Прогресс.

Замминистра Надира Джусупбекова ранее заявляла, что запрета на списание техники нет. «Просто есть специальная процедура списания. Мы снабжаем школы компьютерами, и по мере поступления новых они меняют старые. Также мы обращаемся с просьбами о помощи к различным фондам, это не запрещается. Напротив, помощь общеобразовательным учреждениям поощряем», — поясняла она.

Все будет! Но когда?

«Школа будущего» — так называется новая программа, разработанная в рамках концепции «Цифровой Кыргызстан».

Внедряться она, по словам Зои Пак, будет поэтапно. На первом этапе в 2019/20 учебном году пройдет апробация модели на базе 30 имеющихся инновационных школ. «Доступ ко всем учебным материалам будет в электронном виде. Для этого нужно достаточное количество компьютеров. В первую очередь мы полностью обеспечиваем материально-техническую сторону, набиваем необходимый контент, обучаем учителей и начинаем разрабатывать методические материалы», — добавила она.

На втором этапе отработанную модель собираются внедрять в 200-250 учебных заведениях. А всего их по стране более 2 тысяч. Когда дойдет очередь до остальных и дойдет ли вообще, в министерстве не говорят, ссылаясь на потребность в финансах. Во сколько обойдется одна такая школа будущего, чиновники тоже не уточняют.

Школа будущего будет обеспечена на 100 процентов интернет-связью, там внедрят электронные учебники, журналы и методические ресурсы.

Проблемы, озвученные Лирой Самыкбаевой со слов информатиков, Зоя Пак назвала внутренними и решаемыми: «Мы не можем сказать, что все повесили на учителей. В рамках новой программы, конечно, предполагаем, что кто-то будет обслуживать и компьютеры, и всю эту технику».

А кто это будет, пока неизвестно.