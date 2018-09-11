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Общество

На 27 школьников в Кыргызстане всего один компьютер

В Кыргызстане на 27 школьников приходится один компьютер. Об этом 24.kg сообщили в Министерстве образования и науки.

По словам замминистра Надиры Джусупбековой, показатель обеспеченности из года в год улучшается. «Раньше один компьютер был на 54 ученика. Есть план, согласно которому снабжаем школы по мере финансирования не только компьютерами, но и мебелью», — сказала она.

Отметим, что в социальных сетях появилась просьба подарить сельским школам технику, бывшую в употреблении.

Минобразования ввело мораторий на списание старых компьютеров. Поэтому по отчетам они якобы есть, но на деле не работают.

«У нас нет запрета. Просто есть специальная процедура списания. Мы снабжаем школы компьютерами, и по мере поступления новых они заменяют старые. Также мы обращаемся с просьбами о помощи к различным фондам, это не запрещается. Напротив, помощь школам поощряем», — пояснила Надира Джусупбекова.

Что касается Интернета, то к Сети на сегодня подключены 775 школ, а остальные планируется подключить до конца 2018 года. «Остается 14 школ в высокогорных труднодоступных районах. Специалисты рассматривают варианты их подключения к Интернету. Этот вопрос тоже должен решиться», — добавили в Минобразования.
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