Все школы Кыргызстана должны подключить к интернету до 1 июня 2019 года

Первый вице-премьер-министр Кыргызстана Кубатбек Боронов поручил до 1 июня 2019 года завершить подключение оставшихся школ к интернету. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата правительства.

По его данным, первый вице-премьер-министр провел совещание о ходе исполнения мероприятий в рамках концепции цифровой трансформации «Цифровой Кыргызстан». Министерству финансов и Госкомитету информационных технологий и связи поручили в кратчайшие сроки внести в правительство проект решения по выделению необходимых финансовых средств.

Для своевременной реализации концепции «Цифровой Кыргызстан» и необходимости приобретения оргтехники поручено проработать вопрос снятия моратория на покупку оргтехники, ранее инициированного комитетом по бюджету и финансам Жогорку Кенеша.

Кубатбек Боронов поручил Госкомитету информационных технологий и связи завершить тестовые испытания и внедрить аппаратно-программный комплекс по учету входящего/исходящего интернет-трафика. Министерству экономики и Налоговой службе поручили принять меры по утверждению нормативного правового акта, регулирующего данный вопрос.

«Сроки завершения подключения 656 школ несколько раз переносили. 168 школ еще не подключены к интернету», — отметил Кубатбек Боронов.

Министерству образования и науки и Министерству здравоохранения поручили незамедлительно приступить к внедрению проектов «Школьная медицина — IT-поликлиника» и «Умная школа».