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Общество

Алмазбек Атамбаев передумал давать показания по Азизу Батукаеву через СМИ

МВД, похоже, не интересует информация, которую может предоставить бывший президент Алмазбек Атамбаев по делу о незаконном освобождении Азиза Батукаева. Так считает представитель его интересов Сергей Слесарев.

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Как пояснил 24.kg юрист, Алмазбек Атамбаев готов дать показания, но в письменном виде и не через СМИ, как было ранее заявлено, а только следователю.

«Я озвучил позицию своего доверителя сотрудникам МВД. Там подумали, помолчали, а потом ответили: такой формат их не устраивает. Они требуют личного присутствия. Но Алмазбек Атамбаев ясно дал понять, что никакой допрос не пойдет, поскольку подобное требование выходит за рамки правового поля», — сказал Сергей Слесарев и добавил, что ему непонятно, чего добивается МВД: провести качественное и компетентное следствие или нарушить закон и вынудить Алмазбека Атамбаева явиться на допрос?

В своем интервью телеканалу «Апрель» бывший глава государства также отметил, что его юристы подали обращение в Конституционную палату о незаконности допроса.

«Точку должна поставить сначала Конституционная палата. И при желании ее коллегия могла бы рассмотреть этот вопрос не в декабре, как было заявлено. Тем более мой представитель Сергей Слесарев вчера был в МВД, встречался с соответствующими руководителями и предлагал им найти какой-то компромисс, чтобы следствие не пострадало. Или то, чтобы Конституционная палата эту ситуацию рассмотрела и решила, мои ли юристы правы, или МВД и Жогорку Кенеш правы. Или другой вариант: чтобы мои юристы сели с сотрудниками МВД и решили, как можно посодействовать следствию и при этом не выходить за рамки правового поля. Здесь не совсем все правдиво говорится», — сказал Алмазбек Атамбаев.

Напомним, вчера президент Сооронбай Жээнбеков впервые прокомментировал ситуацию вокруг своего предшественника и приглашений его на допрос. 

«Знаю, что в настоящее время кыргызстанцев интересует моя позиция к ситуации вокруг Алмазбека Атамбаева. События, происходящие в последнее время вокруг него, в том числе вызов на допрос в качестве свидетеля, — это закономерные явления. В правовом государстве надо действовать исключительно в рамках законодательства. Только тогда будет развиваться страна. И дело Атамбаева тоже должно решаться в рамках законодательства республики», — отметил он.
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