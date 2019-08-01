Убийство прокурора Баткена. Прямых улик против подсудимого нет

В Ошском городском суде продолжается рассмотрение уголовного дела об убийстве прокурора Баткенской области Анарбая Мамажакыпова.

Следователь Омурбек Мийзамов признался, что прямых доказательств вины подсудимого Мелиса Калыкова нет.

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Адвокаты ходатайствуют о прекращении уголовного дела в отношении Мелиса Калыкова и отправлении материалов на доследование для восстановления пробелов.

Напомним, прокурора Баткенской области Анарбая Мамажакыпова убили в Баткене 18 ноября 2018 года. Его сожженное тело нашли за городом. По подозрению в убийстве милиция задержала сотрудника местного управления капитального строительства.