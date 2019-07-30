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Общество

Цветы и деревья. Как выглядит Бишкек с высоты птичьего полета

Мэрия Бишкека сняла клип о благоустройстве столицы Кыргызстана. Как отметили в пресс-службе муниципалитета, сотрудники Бишкекзеленхоза и «Тазалыка» продолжают озеленять город.

Так, высажено более 2 миллионов 193 тысяч цветов, открыты новые цветники. Их дизайн разрабатывают ландшафтные дизайнеры и агрономы Бишкекзеленхоза.

Сотрудники предприятий высадили более 6 тысяч 340 саженцев хвойных и лиственных деревьев. Еще более 1,5 тысячи появится в осенний и зимний период. Весь посадочный материал выращивают в собственном питомнике Бишкекзеленхоза.

В мэрии просят бережно относиться к растениям, а при малейших подозрениях на кражу сообщать в милицию и Бишкекзеленхоз по номерам: 375330, 0709399977 либо на WhatsApp-канал ГУВД Бишкека 0708102000.
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