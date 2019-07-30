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Общество

Кыргызстанцы примут участие в международном конном марафоне в Монголии

Военнослужащие из Кыргызстана примут участие в первом в истории армейском международном конкурсе с лошадьми «Конный марафон», который пройдет в Монголии 3-17 августа. Об этом сообщил сайт Армейских международных игр.

В конкурсе, проводимом в рамках АрМИ-2019, примут участие конные подразделения из России, Монголии, Казахстана и Кыргызстана. 

В состав команды входят командир, снайпер, пулеметчик, гранатометчик, помощник гранатометчика, стрелок-связист, сапер-стрелок, командир-стрелок и медицинский инструктор-стрелок. 
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