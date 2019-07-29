Пострадавшие при конфликте на кыргызско-таджикской границе получат компенсации

Пострадавшие при конфликте на кыргызско-таджикской границе получат материальную помощь. Об этом 24.kg сообщили в полпредстве Баткенской области.

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По данным ведомства, таково распоряжение главы региона Акрама Мадумарова. Он навестил попавших в больницу жителей приграничного села Ак-Сай. Всем им назначена компенсация по 5 тысяч сомов.

Отметим, что всего в недавнем столкновении пострадали 17 человек, шесть из которых — пограничники и четверо — милиционеры. Все они получили огнестрельные ранения. ГПС и МВД также рассмотрят вопрос о выплате надбавки. «Сумма будет начисляться в зависимости от тяжести травмы», — пояснили в Госпогранслужбе.

В ведомстве подчеркнули: военные также могут рассчитывать на полный соцпакет, который включает и бесплатное медицинское обслуживание.

Отметим, что 22 июля на кыргызско-таджикской границе произошло очередное столкновение. В пятницу и субботу переговоры по урегулированию ситуации провели президенты обеих республик Сооронбай Жээнбеков и Эмомали Рахмон.