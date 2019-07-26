Президенты Кыргызстана и Таджикистана за устранение приграничных проблем

Президенты Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков и Таджикистана Эмомали Рахмон встретились с жителями приграничных районов на участке между Ак-Сайским айыл окмоту Баткенского района и сельским советом Ворух (Исфара). Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата главы КР.

По его данным, во время встречи с местными жителями главы двух государств отметили важность сохранения мира и согласия, многовековой дружбы между народами, а также готовность сторон в принятии мер по устранению всех существующих трудностей на границе.

Сооронбай Жээнбеков подчеркнул, что КР дорожит братскими отношениями с РТ.

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«Мы хорошо знаем условия жизни наших народов в приграничных районах. В курсе всех нерешенных вопросов и намерены сделать все, чтобы местные жители не испытывали проблем. Мы вместе намерены решить все вопросы. Наши границы хотим сделать воротами мира, дружбы и добрососедства. Считаю, что неразрешимых проблем нет», — сказал он, предложив активизировать работу межправительственной комиссии по делимитации границы.

Далее президенты направились в Исфару (Таджикистан) для продолжения переговоров.

Сооронбай Жээнбеков и Эмомали Рахмон обсудят все вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе демаркацию и делимитацию кыргызско-таджикской государственной границы.

Переговоры глав двух государств продолжатся завтра, 27 июля, в Чолпон-Ате (Иссык-Кульская область).