16:40
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Дело энергетиков (392)

Митингующие в Кочкорке требуют освободить Сапара Исакова

В Кочкорском районе Нарынской области проходит митинг в поддержку бывшего премьер-министра Сапара Исакова. Акция протеста приурочена к дню его рождения.

По словам участников, собралось около 300 человек. Они требуют освободить Исакова и заявляют о политической подоплеке уголовного дела о модернизации ТЭЦ. Митинг проходит у здания айыл окмоту. В нем принимают участие пожилые люди и женщины. Перед собравшимися выступают по очереди члены политсовета СДПК. Они настаивают на беспристрастном и объективном расследовании. 

Отметим, что Сапар Исаков проходит обвиняемым по делу о модернизации ТЭЦ Бишкека. Он утверждает, что это политический заказ властей. В СИЗО ГКНБ содержатся, кроме него, еще один бывший премьер Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.
Ссылка:
просмотров: 1186
Версия для печати
Материалы по теме
Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Все работы контролировал аппарат президента
Сторонники Сапара Исакова собираются на митинг в Кочкорке
Суд по ремонту Исторического музея. В чем обвиняют Сапара Исакова
Ремонт Исторического музея. Процесс будет вести судья, посадивший Текебаева
Сапар Исаков рассказал о группе компаний «АКА» и связях Райымбека Матраимова
Супруга Сапара Исакова считает, что ее мужа судят за Райымбека Матраимова
Генеральная прокуратура ответила на обвинения Сапара Исакова
Сапар Исаков выступил с заявлением: Заказ исходит от Сооронбая Жээнбекова
Дело бывшего премьер-министра Сапара Исакова передано в суд
Адвокат Сапара Исакова заявляет, что ущерб от модернизации ТЭЦ выдумка следствия
Популярные новости
Алмазбек Атамбаев уроков из&nbsp;беседы с&nbsp;Путиным не&nbsp;извлек. В&nbsp;ход пошли выдумки Алмазбек Атамбаев уроков из беседы с Путиным не извлек. В ход пошли выдумки
Алмазбек Атамбаев хочет снизить политическое напряжение ради будущего страны Алмазбек Атамбаев хочет снизить политическое напряжение ради будущего страны
Атамбаеву все-таки придется идти на&nbsp;допрос. Никаких письменных показаний Атамбаеву все-таки придется идти на допрос. Никаких письменных показаний
В&nbsp;Бишкеке появился новый тип мошенников&nbsp;&mdash; лжестатисты В Бишкеке появился новый тип мошенников — лжестатисты
Бизнес
Трасса Ош&nbsp;&mdash; Баткен&nbsp;&mdash; Исфана. О&nbsp;проделанной работе и&nbsp;планах рассказал подрядчик Трасса Ош — Баткен — Исфана. О проделанной работе и планах рассказал подрядчик
Перемены в&nbsp;&laquo;Бакай Банке&raquo; и&nbsp;БТА Банке привлекут крупных зарубежных инвесторов Перемены в «Бакай Банке» и БТА Банке привлекут крупных зарубежных инвесторов
Топ бюджетных смартфонов для инстаграмеров&nbsp;&mdash; подборка Топ бюджетных смартфонов для инстаграмеров — подборка
Добавьте ярких красок в&nbsp;лето вместе с&nbsp;MegaCom! Добавьте ярких красок в лето вместе с MegaCom!