В Бишкеке часть железной дороги продали частному лицу. Об этом сегодня на пресс-конференции в 24.kg сообщила предприниматель Линара Мазунова.

По ее словам, она является собственником обремененного участка по улице Алыкулова и в 2013 году выкупила производственную базу, откуда отправляли в Узбекистан и Россию металлолом.

«К моему земельному участку ранее был доступ с улицы Мурманской, так как имелся добровольный сервитут в 0,3523 гектара, прилегающий к участку. За 13 лет работы мы оплатили $3 миллиона налогов. На основании соглашения об установлении частного сервитута подъездную дорогу сократили до 13 соток и передвинули. Сервитут в 0,25 сотки аннулировали. Больше года мои склады закрыты, мне не дают работать. Парализована часть железной дороги, которую я беру в аренду. Вдоль нее вырыты котлованы. Вагоны могут упасть. Моя производственная база заблокирована и превратилась в тупик. При том, что мы платим аренду «Кыргыз темир жолу» ежеквартально 18 тысяч сомов и ремонтируем пути», — пояснила Линара Мазунова.

Въезд на территорию закрыт шлагбаумом, который охраняет вооруженная милиция.

Госрегистр зарегистрировал участок задним числом в пользу ОсОО «Жантур Гарант» на основании соглашения об установлении частного сервитута. Однако законодательство КР не содержит в себе понятия «частный сервитут».