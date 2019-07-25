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Общество

Алмазбек Атамбаев уроков из беседы с Путиным не извлек. В ход пошли выдумки

Профессор Зайнидин Курманов прокомментировал 24.kg заявление бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева после вчерашней встречи с главой России Владимиром Путиным, которая прошла в Москве.

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По его словам, заявляя, что Владимир Путин обещал поговорить с Сооронбаем Жээнбековым, чтобы власти дали спокойно готовиться сторонникам к парламентским выборам 2020 года и прекратили политическое преследование бывших высокопоставленных чиновников, Алмазбек Атамбаев пустил в ход выдумки и пытается опять манипулировать.

«Комедия с разыгрыванием российской карты для Атамбаева закончилась. Путин дал понять, что он поддерживает действующего главу государства. Это нормально, это в традиции России. Кремль всегда поддерживал только власть актуальную, укрепляя свое и без того не маленькое влияние в регионе. Не считаю, что со стороны Атамбаева сейчас уместно выдвигать какие-либо условия и домысливать за Путина, что он намеревается или не намеревается сделать. Это блеф и попытка сделать хорошую мину при плохой игре», — сказал Зайнидин Курманов.

Он добавил: то, о чем говорит Алмазбек Атамбаев, невозможно реализовать. «То есть по логике Атамбаева Сооронбай Жээнбеков должен вернуть ему партию, возможность участвовать в принятии решений, закрыть все уголовные дела, попросить прощения и вернуть статус экс-президента. Однако об этом явно Путин не говорил и даже не намекал. Это фантазии Атамбаева. Путин четко сказал: каждый должен думать о стабильности в государстве, а он поддерживает Жээнбекова. Опять же повторюсь, что для России поддержка действующей власти и контакты с ней характерны», — отметил эксперт.

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Он подчеркнул, что, если Алмазбек Атамбаев не последует совету Кремля и не сменит риторику, у властей развяжутся руки. «Ну а то, что Россия выступила посредником во внутриполитическом конфликте Бишкека, вполне объяснимо. Постсоветское пространство — зона влияния РФ. Нам нужно разобраться самим, что произошло у нас, что такой политик, как Атамбаев, недоговороспособный и непредсказуемый, мог стать президентом», — пояснил Зайнидин Курманов.

Алмазбек Атамбаев накануне вылетел в Москву. С ним отправились депутаты Жогорку Кенеша Ирина Карамушкина, Асель Кодуранова и Мурадыл Мадеминов. Также полетели официальный представитель партии СДПК Кундуз Жолдубаева и член народного штаба, официальный представитель СДПК в России Темирлан Султанбеков. Сегодня бывший глава государства должен вернуться в Бишкек в 19.00. 
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