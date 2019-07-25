Алмазбек Атамбаев хочет снизить политическое напряжение ради будущего страны

Бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев выступил с заявлением после встречи с главой России Владимиром Путиным.

По его словам, это была хорошая возможность обменяться мнениями и он благодарен за организацию встречи, которая прошла на высоком уровне. «А РФ вновь подтвердила, что является другом и стратегическим партнером КР, но свои внутренние проблемы в республике будем решать сами. Мы говорили о ситуации в Кыргызстане и регионе. О необходимости политической стабильности в стране. Что обе стороны конфликта должны приложить для этого усилия. И мы тоже считаем, что это дорога с двусторонним движением. Действующей власти необходимо вернуться в правовое поле», — сказал Атамбаев.

Он добавил, что власть, по его мнению, должна показать объективность при рассмотрении дел в судах, прекратить политическое преследование оппонентов.

«Мои сторонники должны получить возможность спокойно готовиться к выборам. Об этом Владимир Путин намерен поговорить с Сооронбаем Жээнбековым. Со своей стороны, как только увидим такие шаги со стороны Жээнбекова, то и повестка дня оппозиции сразу поменяется. Далее действующая власть должна конкретно заняться реализацией нужных государству проектов развития. Мы только рады будем помочь», — заверил бывший президент.

Политическое напряжение будет снижаться. Мы тоже этого хотим ради будущего Кыргызстана. Алмазбек Атамбаев

Он заметил, что, только когда граждане КР увидят, что глава государства работает во благо страны, а оппозиция спокойно готовится к будущим выборам, народ успокоится и наступит политическая стабильность, о которой они говорили на встрече с Владимиром Путиным. «Мы, как и обещали на митинге 3 июля, будем ждать конкретных действий от властей до сентября», — подчеркнул Алмазбек Атамбаев.

Отметим, что Алмазбек Атамбаев накануне вылетел в Москву. С ним отправились депутаты Жогорку Кенеша Ирина Карамушкина, Асель Кодуранова и Мурадыл Мадеминов. Также полетели официальный представитель партии СДПК Кундуз Жолдубаева и член народного штаба, официальный представитель СДПК в России Темирлан Султанбеков. Сегодня бывший президент должен вернуться в Бишкек в 19.00.