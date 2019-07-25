Алмазбек Атамбаев хочет снизить политическое напряжение ради будущего страны

Бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев выступил с заявлением после встречи с главой России Владимиром Путиным.
По его словам, это была хорошая возможность обменяться мнениями и он благодарен за организацию встречи, которая прошла на высоком уровне. «А РФ вновь подтвердила, что является другом и стратегическим партнером КР, но свои внутренние проблемы в республике будем решать сами. Мы говорили о ситуации в Кыргызстане и регионе. О необходимости политической стабильности в стране. Что обе стороны конфликта должны приложить для этого усилия. И мы тоже считаем, что это дорога с двусторонним движением. Действующей власти необходимо вернуться в правовое поле», — сказал Атамбаев.
Он добавил, что власть, по его мнению, должна показать объективность при рассмотрении дел в судах, прекратить политическое преследование оппонентов.
«Мои сторонники должны получить возможность спокойно готовиться к выборам. Об этом Владимир Путин намерен поговорить с Сооронбаем Жээнбековым. Со своей стороны, как только увидим такие шаги со стороны Жээнбекова, то и повестка дня оппозиции сразу поменяется. Далее действующая власть должна конкретно заняться реализацией нужных государству проектов развития. Мы только рады будем помочь», — заверил бывший президент.
Политическое напряжение будет снижаться. Мы тоже этого хотим ради будущего Кыргызстана.Алмазбек Атамбаев
Он заметил, что, только когда граждане КР увидят, что глава государства работает во благо страны, а оппозиция спокойно готовится к будущим выборам, народ успокоится и наступит политическая стабильность, о которой они говорили на встрече с Владимиром Путиным. «Мы, как и обещали на митинге 3 июля, будем ждать конкретных действий от властей до сентября», — подчеркнул Алмазбек Атамбаев.
Отметим, что Алмазбек Атамбаев накануне вылетел в Москву. С ним отправились депутаты Жогорку Кенеша Ирина Карамушкина, Асель Кодуранова и Мурадыл Мадеминов. Также полетели официальный представитель партии СДПК Кундуз Жолдубаева и член народного штаба, официальный представитель СДПК в России Темирлан Султанбеков. Сегодня бывший президент должен вернуться в Бишкек в 19.00.