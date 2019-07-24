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Общество

Алмазбек Атамбаев улетает в Москву. Текстовая трансляция

Бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев сегодня собирается улететь в Москву. О своем намерении покинуть страну он заявил несколько дней назад на традиционной встрече со сторонникми в Кой-Таше. По традиции, чтобы сохранить интригу бывший глава государства не рассказал, с кем собирается встретиться в столице России, но пообещал вернуться уже через несколько дней. А для большей помпезности или собственной безопасности пригласил журналистов проводить его в аэропорт.

24.kg ведет текстовую трансляцию из резиденции Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше. Информация постоянно обновляется.

10.28 По данным онлайн-табло, из аэропорта «Манас» в Москву сегодня летят пять регулярных рейсов. «Аэрофлот» вылетает в 16.05 и 6.10, «Авиа Траффик» — в 17.40, Уральские авиалинии — в 4.20. Кроме того, есть рейс в аэропорт Жуковского (Московская область), который вылетает в 5.15. Судя по тому, что Алмазбек Атамбаев обещал покинуть Кыргызстан после обеда, летит он либо первым рейсом «Аэрофлота», либо все же частным самолетом из Канта.

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10.15 По слухам, Алмазбек Атамбаев вылетит с аэродрома авиабазы «Кант», где его уже ждет частный самолет. В народном штабе эту информацию не комментируют. Отметим, накануне исполнительный директор проектного блока ЕФСР Андрей Широков встречался с действующим президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым. Возможно, именно на его самолете Алмазбек Атамбаев и покинет страну.

10.11 В Кой-Таше собралось уже около 300 человек. Все с флагами. Отдельно стоят маршрутки для журналистов. сторонники утверждают, что камней не грузили. Это просто одеяла.

09.11 Сторонники Атамбаева готовятся к его отъезду основательно. В маршрутки грузят камни, завернутые в одеяла, укладывают флаги на деревянных древках.
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