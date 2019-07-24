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Общество

Алмазбек Атамбаев на частном самолете вылетел с авиабазы «Кант»

Бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев на самолете SuperJet-100 авиакомпании «РусДжет» вылетел с территории российской авиабазы «Кант».

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Вместе с ним в Москву отправились депутаты Жогорку Кенеша Ирина Карамушкина, Асель Кодуранова и Мурадыл Мадеминов. Также полетели официальный представитель партии СДПК Кундуз Жолдубаева и член народного штаба, официальный представитель СДПК в России Темирлан Султанбеков. 

Отметим, что парламент снял неприкосновенность с бывшего главы государства. Ему пришли три повестки о вызове на допрос в качестве свидетеля по делу о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева, однако Алмазбек Атамбаев наотрез отказался являться в правоохранительные органы.
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