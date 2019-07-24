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Общество

В Кыргызстане стартует месячник по борьбе с гепатитом

В Кыргызстане стартует месячник, приуроченный к Всемирному дню борьбы с гепатитом, отмечаемому 28 июля. Об этом на пресс-конференции сообщила главный специалист управления общественного здравоохранения МЗ КР Бактыгуль Исмаилова.

Она отметила, что основная цель месячника — привлечь внимание общественности к проблеме распространения вирусных гепатитов, улучшить меры профилактики и другие.

«В рамках месячника проведут дни открытых дверей во всех организациях здравоохранения. Население сможет получить консультации инфекционистов», — сказала главный специалист.

Ежегодно в республике регистрируется от 8 до 22 тысяч заболеваний вирусным гепатитом.

Бактыгуль Исмаилова

«Вирусные гепатиты сегодня представляют серьезную проблему в системе здравоохранения, и не только Кыргызстана. Это определяется как с распространенностью заболевания, так и с вероятностью формирования хронического гепатита», — добавила она.

По данным ВОЗ, по уровню смертности инфекционная болезнь стоит на втором месте после туберкулеза. Вместе с тем гепатит подвергается профилактике и лечению, а гепатит С с недавнего времени — полному излечению.

Специалист пояснила, что в стране принят ряд мер для снижения уровня заболеваемости гепатитом, в частности, введение обязательной вакцины против гепатита В детям с рождения.
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