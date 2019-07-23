Конфликт на границе. Пограничники перешли на усиленный режим несения службы

Обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы относительно стабильная. Об этом 24.kg сообщили в Пограничной службе Кыргызстана.

Уточняется, что перестрелка между гражданскими лицами прекратилась.

«Пограничные подразделения на этом участке государственной границы переведены на усиленный вариант несения службы. Движение на автодороге Исфара — Ворух приостановлено.

В Баткенскую область вылетел председатель ГПС Уларбек Шаршеев», — сообщили в ведомстве.

Напомним, очередной конфликт на кыргызско-таджикской границе произошел 22 июля. Жители таджикского села хотели установить флагшток около надписи «Ворух». Это возмутило граждан Кыргызстана. Обе стороны стали закидывать друг друга камнями, стрелять из огнестрельного оружия. В результате пострадали девять человек.