13:38
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Скандалы в сфере культуры (67)

В Музее изобразительных искусств необходимо проверить около 4 тысяч картин

В Музее изобразительных искусств необходимо проверить около 4 тысяч картин. Об этом на пресс-конференции сообщил министр культуры, информации и туризма Кыргызстана Азамат Жаманкулов.

Читайте по теме
В Кыргызском музее изобразительных искусств обнаружили две поддельные картины
Он отметил, что комиссия уже проверила 250 работ в категории «Живопись». Всего в ней около 4 тысяч картин. Второй этап начнется в сентябре.

«Выявлены две картины, которые на сегодня считают копиями. Но окончательное решение — копии это или дубликаты — должны принять специалисты. Мы обратились во все более-менее авторитетные музеи с просьбой направить экспертов. Пока материалы комиссии переданы в правоохранительные органы», — сказал министр.

Он добавил, что сейчас в Минкультуры изучают вопрос оплаты специалистов. «Если это будут эксперты из российских музеев, возможно, сможем сделать в рамках нашего сотрудничества», — заметил Азамат Жаманкулов.

По его словам, по предварительным данным, такая работа может стоить от $10 тысяч.

Читайте по теме
Юристанбек Шыгаев вынес два подлинника картин из музея. Министр не в курсе

Глава Минкультуры подчеркнул, что ведомство планирует провести инвентаризацию во всех музеях страны.

«Только в музее имени Гапара Айтиева находится свыше 18 тысяч экспонатов. Все надо инвентаризовать и оцифровать. Мы инициировали создание в этом году государственного электронного каталога основных музеев Бишкека», — пояснил он.

Напомним, что бывший директор музея Юристанбек Шыгаев забрал два подлинника конца XIX века, подаренных в советское время Третьяковской галереей и Пушкинским музеем. Полотна — одно кисти Николая Сверчкова «Лошадь с собакой», другое — портрет Бакунина — не имеют цены и являются достоянием народа и государственной собственностью. При сканировании Юристанбек Шыгаев повредил их.
Ссылка:
просмотров: 168
Версия для печати
Материалы по теме
Музей изобразительных искусств возглавила Мира Джангарачева. Что о ней известно
Минкультуры ищет нового директора музея изобразительных искусств
Министр культуры верит, что Юристанбек Шыгаев возместит ущерб
Юристанбек Шыгаев уволен с поста директора Музея изобразительных искусств
Скандал в музее. Главный хранитель объяснила, почему нарушила регламент
Юристанбек Шыгаев ушел в отпуск с последующим увольнением
Султан Раев ошеломлен тем, что Юристанбек Шыгаев вынес два подлинника из музея
Юристанбек Шыгаев вынес два подлинника картин из музея. Министр не в курсе
Был ремонт или нет? Бишкекчане жалуются на плохое состояние туалетов в музее ИЗО
Вслед за Историческим музеем отремонтируют Музей изобразительных искусств
Популярные новости
Что происходит в&nbsp;доме Алмазбека Атамбаева в&nbsp;Кой-Таше. Текстовая трансляция Что происходит в доме Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше. Текстовая трансляция
Атамбаев хочет судиться. Бывший президент намерен привлечь адвокатов Текебаева Атамбаев хочет судиться. Бывший президент намерен привлечь адвокатов Текебаева
Ситуация вокруг Атамбаева. В&nbsp;Кой-Таше прошло экстренное собрание сторонников Ситуация вокруг Атамбаева. В Кой-Таше прошло экстренное собрание сторонников
Фарид Ниязов уверяет, что данные о&nbsp;захвате Атамбаева&nbsp;&mdash; из&nbsp;надежных источников Фарид Ниязов уверяет, что данные о захвате Атамбаева — из надежных источников
Бизнес
В&nbsp;Бишкеке стартовали продажи смартфона с&nbsp;вау-эффектом Huawei P&nbsp;smart&nbsp;Z В Бишкеке стартовали продажи смартфона с вау-эффектом Huawei P smart Z
&laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; начал работу с&nbsp;переводами Faster «Халык Банк Кыргызстан» начал работу с переводами Faster
Изменения в&nbsp;&laquo;Бакай Банке&raquo; и&nbsp;&laquo;БТА Банке&raquo;&nbsp;&mdash; мощный сигнал для развития экономики Изменения в «Бакай Банке» и «БТА Банке» — мощный сигнал для развития экономики
Мобильный оператор&nbsp;О! развивает крупнейшую сеть 4G&nbsp;LTE в&nbsp;Кыргызстане Мобильный оператор О! развивает крупнейшую сеть 4G LTE в Кыргызстане