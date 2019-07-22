В Музее изобразительных искусств необходимо проверить около 4 тысяч картин. Об этом на пресс-конференции сообщил министр культуры, информации и туризма Кыргызстана Азамат Жаманкулов.

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Он отметил, что комиссия уже проверила 250 работ в категории «Живопись». Всего в ней около 4 тысяч картин. Второй этап начнется в сентябре.

«Выявлены две картины, которые на сегодня считают копиями. Но окончательное решение — копии это или дубликаты — должны принять специалисты. Мы обратились во все более-менее авторитетные музеи с просьбой направить экспертов. Пока материалы комиссии переданы в правоохранительные органы», — сказал министр.

Он добавил, что сейчас в Минкультуры изучают вопрос оплаты специалистов. «Если это будут эксперты из российских музеев, возможно, сможем сделать в рамках нашего сотрудничества», — заметил Азамат Жаманкулов.

По его словам, по предварительным данным, такая работа может стоить от $10 тысяч.

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Глава Минкультуры подчеркнул, что ведомство планирует провести инвентаризацию во всех музеях страны.

«Только в музее имени Гапара Айтиева находится свыше 18 тысяч экспонатов. Все надо инвентаризовать и оцифровать. Мы инициировали создание в этом году государственного электронного каталога основных музеев Бишкека», — пояснил он.

Напомним, что бывший директор музея Юристанбек Шыгаев забрал два подлинника конца XIX века, подаренных в советское время Третьяковской галереей и Пушкинским музеем. Полотна — одно кисти Николая Сверчкова «Лошадь с собакой», другое — портрет Бакунина — не имеют цены и являются достоянием народа и государственной собственностью. При сканировании Юристанбек Шыгаев повредил их.