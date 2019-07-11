11:26
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Происшествия

В Кыргызском музее изобразительных искусств обнаружили две поддельные картины

В Кыргызском национальном музее имени Гапара Айтиева нашли две поддельные картины. Об этом сообщает Alerte Héritage.

из интернета
Фото из интернета. Евсей Моисеенко «Ольга» (оригинал и копия по версии комиссии Министерства культуры КР)

Отмечается, что комиссия проверила более 250 картин и выявила факт подмены двух музейных оригиналов специально изготовленными копиями.

Речь идет о произведениях Андрея Мыльникова «Сон» и Евсея Моисеенко «Ольга». Рыночная стоимость их работ могла быть высокой.

Подделки легко выявили при простом визуальном сличении имевшихся изображений оригинала и копии.

Читайте по теме
Юристанбек Шыгаев вынес два подлинника картин из музея. Министр не в курсе

Напомним, что бывший директор Юристанбек Шыгаев забрал два подлинника конца XIX века, подаренных в советское время Третьяковской галереей и Пушкинским музеем.

Полотна — одно кисти Николая Сверчкова «Лошадь с собакой», другое — портрет Бакунина — не имеют цены и являются достоянием нации и государственной собственностью. При сканировании Шыгаев повредил их.
Ссылка:
просмотров: 1230
Версия для печати
Материалы по теме
Картину Поля Сезанна «Кувшин и фрукты» продали почти за $60 миллионов
В Великобритании кот испортил редкую картину
Гиперреалистичные картины 11-летнего мальчика из Нигерии удивляют художников
Эстетика цвета: в Бишкеке проходит выставка «Палитра»
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке в&nbsp;ресторане Женишбека Назаралиева продавали наркотики В Бишкеке в ресторане Женишбека Назаралиева продавали наркотики
В&nbsp;ДТП с&nbsp;участием маршрутки в&nbsp;Бишкеке пострадали 12&nbsp;человек В ДТП с участием маршрутки в Бишкеке пострадали 12 человек
Вывод $700&nbsp;миллионов. Финпол не&nbsp;подтверждает перевод денег в&nbsp;фонд Матраимовых Вывод $700 миллионов. Финпол не подтверждает перевод денег в фонд Матраимовых
Гибель девятиклассника в&nbsp;Бишкеке. Готовы результаты экспертизы Гибель девятиклассника в Бишкеке. Готовы результаты экспертизы
Бизнес
Card to&nbsp;Card от&nbsp;&laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo;: переводы из&nbsp;Кыргызстана в&nbsp;Казахстан Card to Card от «Халык Банк Кыргызстан»: переводы из Кыргызстана в Казахстан
Интернет от&nbsp;Кыргызтелекома: специальные предложения для юридических лиц Интернет от Кыргызтелекома: специальные предложения для юридических лиц
Интерактивное ТВ&nbsp;в&nbsp;Кыргызстане стало еще удобнее Интерактивное ТВ в Кыргызстане стало еще удобнее
Власть пошла навстречу бизнесу. Пенопласт снова можно применять в&nbsp;строительстве Власть пошла навстречу бизнесу. Пенопласт снова можно применять в строительстве