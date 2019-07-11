В Кыргызском музее изобразительных искусств обнаружили две поддельные картины

В Кыргызском национальном музее имени Гапара Айтиева нашли две поддельные картины. Об этом сообщает Alerte Héritage.

Фото из интернета. Евсей Моисеенко «Ольга» (оригинал и копия по версии комиссии Министерства культуры КР)

Отмечается, что комиссия проверила более 250 картин и выявила факт подмены двух музейных оригиналов специально изготовленными копиями.

Речь идет о произведениях Андрея Мыльникова «Сон» и Евсея Моисеенко «Ольга». Рыночная стоимость их работ могла быть высокой.

Подделки легко выявили при простом визуальном сличении имевшихся изображений оригинала и копии.

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Напомним, что бывший директор Юристанбек Шыгаев забрал два подлинника конца XIX века, подаренных в советское время Третьяковской галереей и Пушкинским музеем.

Полотна — одно кисти Николая Сверчкова «Лошадь с собакой», другое — портрет Бакунина — не имеют цены и являются достоянием нации и государственной собственностью. При сканировании Шыгаев повредил их.