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Общество

До конца года можно автоматизировать выдачу 18 справок

«Мы считаем, что до конца 2019 года в Кыргызстане можно автоматизировать 18 справок. Но при этом сейчас автоматизируется 11», — заявила 24.kg директор ГП «Центр электронного взаимодействия» Нурия Кутнаева.

По ее словам, исследование показало, что на сегодня в стране около 188 справок выдается и запрашивается гражданами. Но автоматизировать выдачу всех сразу невозможно.

«Мы говорим, что те госорганы, у которых есть база данных, не будут этого делать. На самом деле большая проблема заключается в том, что нет в госорганах всех баз данных, которые нужны для автоматизации. Мы будем следить за тем, чтобы автоматизировать выдачу тех справок, которые можно. А дальше план будет только обновляться по мере создания баз данных», — заключила Нурия Кутнаева.
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