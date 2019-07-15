В Нарынской области прогремел взрыв. Информацию 24.kg подтвердили в УВД региона.

По данным ведомства, инцидент произошел близ села Солтон Сары. По данному факту создали комиссию и выехали для проверки. Пострадавших нет. По словам местных жителей, взрыв произошел на золоторудном месторождении, которое разрабатывает китайская компания Jhong ji Mining company.

В 2012 году она получила в ГКПЭН лицензию. В этом году компания должна была построить там комбинат. Отметим, местные жители неоднократно выступали против освоения этого участка, утверждая, что там пастбища.