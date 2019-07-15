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Общество
Сюжет: Противостояние на месторождениях (134)

В Нарынской области прогремел взрыв

В Нарынской области прогремел взрыв. Информацию 24.kg подтвердили в УВД региона. 

По данным ведомства, инцидент произошел близ села Солтон Сары. По данному факту создали комиссию и выехали для проверки. Пострадавших нет. По словам местных жителей, взрыв произошел на золоторудном месторождении, которое разрабатывает китайская компания Jhong ji Mining company.

В 2012 году она получила в ГКПЭН лицензию. В этом году компания должна была построить там комбинат. Отметим, местные жители неоднократно выступали против освоения этого участка, утверждая, что там пастбища. 

 
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