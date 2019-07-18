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Общество
Сюжет: Насилие над детьми (250)

Избившего семилетнего сына мужчину водворили в СИЗО-1

Отец, избивший семилетнего сына, водворен в СИЗО-1. Об этом 24.kg заявили в ГУВД Бишкека.

По данным ведомства, 33-летний родитель сломал сыну руку, также мальчик получил множественные ушибы и гематомы. Экспертиза подтвердила, что ребенку нанесены телесные повреждения. В отношении отца возбуждено уголовное дело по статье «Причинение менее тяжкого вреда здоровью» УК КР.

Он водворен в СИЗО-1, и ему предъявлено обвинение. Также уточняется, что мать пострадавшего написала заявление и сообщила о готовности поддержать обвинение. 

Отметим, о том, что мужчина избил собственного сына до сотрясения мозга, стало известно еще в мае. Однако правоохранители ждали результатов экспертизы, чтобы принять меры в отношении 33-летнего родителя.
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