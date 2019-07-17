Считавшийся пропавшим казахстанец рассказал, как попал на южный берег Иссык-Куля

Ранее считавшийся пропавшим без вести турист из Казахстана дал показания в ОВД Иссык-Кульского района.

14 июля 53-летний гражданин Казахстана взял в аренду скутер на пляже дома отдыха «Алтын-Куль», расположенного в селе Кара-Ой, и поехал кататься. Мужчина пропал без вести. Два дня милиция совместно с 81 спасателем МЧС вела его поиски, к ним были привлечены и хозяева частных лодок. Сегодня ночью турист вернулся в пансионат.

«Я вышел в открытое море на скутере. Закончился бензин, и двое суток мне пришлось дрейфовать на озере, две ночи спал на скутере. Но в ночь с воскресенья на понедельник начался сильный шторм, скутер затонул. Я смог доплыть до южного берега, а потом на попутных машинах добрался до пансионата», — рассказал свою версию событий турист.

В УВД сообщили, что проверят показания гражданина Казахстана. Кроме того, будет рассмотрено заявление хозяина скутера о возмещении причиненного ущерба.