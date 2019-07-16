Жогорку Кенеш на ремонт одного «Лексуса-470» потратит 254,4 тысячи сомов. Об этом сообщил портал госзакупок.

Планируется отремонтировать «Лексус-470 LX» 2003 года выпуска. Помимо работ по ходовой части, следует заменить лобовое стекло. В стоимость включены ремонтно-сервисные услуги.

Финансирование выделяется из республиканского бюджета.

Отметим, что своим постановлением Жогорку Кенеш запретил чиновникам за счет бюджетных средств покупать мебель и автомобили.

Как подчеркнул депутат Кенжебек Бокоев, чиновники не должны за счет бюджета покупать авто и содержать своих водителей. Однако это ограничение не должно касаться покупки машин скорой помощи.