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Общество
Сюжет: Расходы Жогорку Кенеша (54)

Жогорку Кенеш на ремонт одного «Лексуса-470» потратит 254,4 тысячи сомов

Жогорку Кенеш на ремонт одного «Лексуса-470» потратит 254,4 тысячи сомов. Об этом сообщил портал госзакупок.

Планируется отремонтировать «Лексус-470 LX» 2003 года выпуска. Помимо работ по ходовой части, следует заменить лобовое стекло. В стоимость включены ремонтно-сервисные услуги.

Финансирование выделяется из республиканского бюджета.

Отметим, что своим постановлением Жогорку Кенеш запретил чиновникам за счет бюджетных средств покупать мебель и автомобили.

Как подчеркнул депутат Кенжебек Бокоев, чиновники не должны за счет бюджета покупать авто и содержать своих водителей. Однако это ограничение не должно касаться покупки машин скорой помощи.
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