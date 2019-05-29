Чиновникам Кыргызстана запретят покупать мебель и автомобили за госсчет

Чиновникам Кыргызстана запретят покупать мебель и автомобили за государственный счет. Поправки в постановление Жогорку Кенеша обсуждают на заседании.

Как отметил депутат Кенжебек Бокоев, чиновники не должны за счет бюджета покупать машины и содержать своих водителей. Однако это ограничение не должно касаться покупки машин скорой помощи.

Изначально депутаты хотели запретить покупку и оргтехники, но после обсуждения исключили этот пункт. Запрет на приобретение автомашин и мебели будет действовать три года. При этом мебель в школы и больницы покупать можно будет.