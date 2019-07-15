Мэрия Бишкека собралась обновлять ипподром «Ак-Кула»

Мэрия столицы объявляет конкурс на разработку эскизного проекта регенерации ипподрома «Ак-Кула». Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, открытый архитектурный конкурс на разработку эскизного проекта-концепции регенерации проводится для восстановления ипподрома как значимого спортивного сооружения и сохранения здания памятника архитектуры республиканского значения.

«При подготовке конкурсных предложений следует принять во внимание градостроительную, историческую и культурную значимость объекта. В конкурсе могут принять участие архитекторы, имеющие сертификаты на архитектурную деятельность. Участник конкурса, сертифицированный архитектор, для выполнения конкурсного проекта может сформировать творческий коллектив, являясь его руководителем. В составе такого коллектива могут быть архитекторы и специалисты смежных профессий, привлечение которых необходимо для выполнения требований конкурса. Проекты необходимо предоставить до 1 октября», — говорится в сообщении.