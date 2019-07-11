Юрист Атамбаева упрекает следователей в нарушении закона

Сергей Слесарев, представляющий интересы бывшего главы государства Алмазбека Атамбаева, упрекает следователей МВД в нарушении закона.

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По его словам, в соответствии с Законом «О гарантиях деятельности президента Кыргызской Республики», представители правоохранительных органов не имеют права вызывать Алмазбека Атамбаева на допрос, поскольку у него неприкосновенность. Юрист направил заявление в МВД с пояснениями в ответ на вторую повестку, в которой Атамбаева вызывают как свидетеля по делу о незаконном освобождении Азиза Батукаева.

Напомним, парламент снял неприкосновенность с бывшего президента. Ему выдвинуты пять обвинений, в числе которых незаконное освобождение вора в законе Азиза Батукаева и коррупция.