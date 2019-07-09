ГСИН повторно рассматривает прошение адвокатов о переводе Эрнеста Карыбекова

ГСИН повторно рассматривает прошение адвокатов эксперта по энергетике Эрнеста Карыбекова о переводе его в колонию-поселение. Об этом 24.kg сообщили в комитете по защите политзаключенных.

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Изначально Эрнесту Карыбекову в переводе было отказано. Как утверждали в ГСИН, по новой редакции УК и УПК он может рассчитывать на условно-досрочное только после того, как отсидит две трети срока, то есть не раньше осени 2020 года. По старому уголовному законодательству он должен был отбыть одну треть. Но он подал прошение, когда вступила в силу новая редакция. Поэтому адвокаты подали повторное прошение с просьбой учесть новый УПК.

Ранее Верховный суд Кыргызстана вынес решение о сокращении срока заключения Эрнесту Карыбекову до 11 лет. Отметим, что Эрнест Карыбеков приговорен судом к 14 годам лишения свободы по статье «Укрывательство преступления» УК КР. Он отбывает наказание в ИК № 3. Обвинение в попытке насильственного захвата власти с него снято.

Осужденные вместе с Эрнестом Карыбековым Кубанычбек Кадыров и Бектур Асанов досрочно освобождены.