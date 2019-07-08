ЧП на Иссык-Куле. Он живым не сдастся: показания заложницы

Подозреваемый в двойном убийстве в лагере «Хан-Тенири» в Иссык-Кульской области не намерен сдаваться живым. Об этом 24.kg сообщила его заложница Ирина Лунева.

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Женщина рассказала, что никакого рукоприкладства со стороны Сергея Смирнова не было. Молодой человек несколько раз предлагал ей уйти, но она побоялась, что он убьет сначала ее, а затем покончит жизнь самоубийством.

«Сергей даже в какой-то степени жалел меня. У нас было две стоянки — в лесу и у речки. Единственный раз, когда он грубо разговаривал со мной, — это когда я вышла к их лагерю. Он сказал мне тогда, что я пойду с ним, но рукоприкладства не было. Понимая ситуацию, решила не сопротивляться. О содеянном, в какой-то степени жалел. Его некому было пожалеть, а я выслушала, поговорила», — вспоминает Ирина Лунева.

После того как Сергей Смирнов с заложницей спустились к реке, подозреваемый в двойном убийстве сказал, что она может уходить домой.

«Когда задала вопрос о том, почему все так произошло, он ответил: не надо меня воспитывать, но конкретно ничего не сказал. Когда мы уезжали из лагеря, у него были водка и пиво. Ближе к утру Сергей хотел пить, я предложила идти к водоему. Когда пришли, он сказал: можете идти, а я пойду на другую сторону, напьюсь воды и застрелюсь. Причем до этого Сергей говорил, что у него полный магазин патронов и он живым не сдастся, но и сделает так, чтобы мертвым его не нашли. Естественно, у меня был страх и недоверие, ведь он мог выстрелить», — рассказала Ирина Лунева.

Напомним, что в Ак-Суйском районе Иссык-Кульской области мужчина застрелил двух человек в лагере «Хан-Тенири» и взял в заложники сотрудницу противочумной станции. На следующее утро Сергей Смирнов отпустил ее, женщина не пострадала.