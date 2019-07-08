ЧП на Иссык-Куле. Он живым не сдастся: показания заложницы

Подозреваемый в двойном убийстве в лагере «Хан-Тенири» в Иссык-Кульской области не намерен сдаваться живым. Об этом 24.kg сообщила его заложница Ирина Лунева.
Женщина рассказала, что никакого рукоприкладства со стороны Сергея Смирнова не было. Молодой человек несколько раз предлагал ей уйти, но она побоялась, что он убьет сначала ее, а затем покончит жизнь самоубийством.
«Сергей даже в какой-то степени жалел меня. У нас было две стоянки — в лесу и у речки. Единственный раз, когда он грубо разговаривал со мной, — это когда я вышла к их лагерю. Он сказал мне тогда, что я пойду с ним, но рукоприкладства не было. Понимая ситуацию, решила не сопротивляться. О содеянном, в какой-то степени жалел. Его некому было пожалеть, а я выслушала, поговорила», — вспоминает Ирина Лунева.
После того как Сергей Смирнов с заложницей спустились к реке, подозреваемый в двойном убийстве сказал, что она может уходить домой.
«Когда задала вопрос о том, почему все так произошло, он ответил: не надо меня воспитывать, но конкретно ничего не сказал. Когда мы уезжали из лагеря, у него были водка и пиво. Ближе к утру Сергей хотел пить, я предложила идти к водоему. Когда пришли, он сказал: можете идти, а я пойду на другую сторону, напьюсь воды и застрелюсь. Причем до этого Сергей говорил, что у него полный магазин патронов и он живым не сдастся, но и сделает так, чтобы мертвым его не нашли. Естественно, у меня был страх и недоверие, ведь он мог выстрелить», — рассказала Ирина Лунева.
Напомним, что в Ак-Суйском районе Иссык-Кульской области мужчина застрелил двух человек в лагере «Хан-Тенири» и взял в заложники сотрудницу противочумной станции. На следующее утро Сергей Смирнов отпустил ее, женщина не пострадала.