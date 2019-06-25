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Общество

В Бишкеке началась реконструкция магистральной теплосети «Восток»

В Бишкеке началась реконструкция магистральной теплосети «Восток». Об этом сообщает пресс-служба ОАО «Бишкектеплосеть».

Перенос теплотрассы по улице Льва Толстого обойдется в 473,3 миллиона сомов. Финансирование осуществляет Российско-Кыргызский фонд развития.

Реконструкция магистральной тепловой сети «Восток» позволит увеличить пропускную способность трубопровода и расширить количество подключений к центральному теплоснабжению южной части Бишкека.

Планируемая часть магистрального трубопровода является стратегической в обеспечении тепловой энергией и горячим водоснабжением южной части столицы, в частности — это 450 многоквартирных домов (около 70 тысяч квартир) и 29 социальных объектов.

Напомним, по улице Л.Толстого построят эстакадный мост. Для этого нужно перенести существующую теплотрассу.
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