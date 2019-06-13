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Власть

Визит Си Цзиньпина. По итогам переговоров подписано 19 документов

По итогам переговоров президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова и председателя КНР Си Цзиньпина в Бишкеке подписаны 19 документов.

Сооронбай Жээнбеков и Си Цзиньпин подписали совместную декларацию об углублении отношений всестороннего стратегического партнерства. Кроме того, по итогам переговоров глав двух государств, прошедших в рамках государственного визита председателя КНР Си Цзиньпина в Кыргызстан, подписан ряд документов:

— Протокол между Государственной инспекцией по ветеринарной и фитосанитарной безопасности и Главным таможенным управлением КНР по экспорту молочной продукции из КР в КНР;

— Протокол между Государственной инспекцией по ветеринарной и фитосанитарной безопасности и Главным таможенным управлением КНР по экспорту меда;

— внесение изменений в подписанный в 2017 году протокол между Главным управлением по контролю качества, инспекции и карантину КНР и Министерством сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР по экспорту черешни;

— Протокол между Главным таможенным управлением КНР и Министерством сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР о фитосанитарных требованиях для экспорта пшеничной муки из КР в КНР;

— План сотрудничества в сфере сельского хозяйства между Министерством сельского хозяйства и сельских дел КНР и Министерством сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР на 2019-2021 годы;

— Соглашение о сотрудничестве в борьбе с преступлениями в сфере экономики между ГСБЭП и Министерством общественной безопасности КНР;

— Меморандум между Министерством по управлению чрезвычайных ситуаций КНР и МЧС КР о сотрудничестве по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

— Соглашение о сотрудничестве в области метеорологии;

— Меморандум о взаимопонимании между Государственной службой интеллектуальной собственности и инноваций (Кыргызпатент) и Национальным управлением по интеллектуальной собственности КНР (CNIPA);

— Акт приема-передачи о предоставлении технико-материальной помощи для МВД КР;

— Меморандум о расширении торгово-экономического сотрудничества между Министерством экономики КР и Министерством коммерции КНР;

— Меморандум о взаимопонимании между Агентством по продвижению и защите инвестиций КР и Министерством коммерции КНР об учреждении рабочей группы по инвестиционному и промышленному сотрудничеству;

— Протокол о реализации проекта развития улично-дорожной сети Бишкека (вторая фаза);

— соглашения между правительствами КР и КНР о предоставлении безвозмездной помощи;

— обменные письма между КР и КНР о подготовке ТЭО проекта «Доступ к чистой питьевой воде»;

— Меморандум об установлении побратимских связей между городами Ошем и Сианем провинции Шэньси КНР;

— Соглашение об установлении побратимских связей между городами Ошем и Фошанем провинции Гуандун;

— Соглашение об установлении побратимских связей между городами Ошем и Шицзячжуаном провинции Хэбэй.
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