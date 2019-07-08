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Общество

Дело Икрамжана Илмиянова. В чем обвиняют бывшего советника президента

Бывший советник президента Икрамжан Илмиянов ознакомился с материалами уголовного дела, но свою вину не признает. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Отметим, что ранее ГКНБ направил материалы дела в Генеральную прокуратуру для дальнейшей передачи в суд.

Редакции агентства рассказали подробности, по которым Икрамжану Илмиянову предъявлено обвинение. Заметим, что о спонсорской помощи во время президентских выборов в 2017 году, о которой ранее говорилось, в обвинительном акте нет ни слова.

«Икрамжан Илмиянов обвиняется в том, что он взял деньги у генерального директора фирмы «Дизель комплект» за положительное решение вопроса о возбужденном уголовном деле. Согласно обвинительному акту, с 20 по 26 января 2017 года в СЭЗ Бишкека ввезены четыре грузовых автомобиля «Белаз-7555B» в разобранном виде. 23 января один из них погрузили на станции «Аламедин» и направили на территорию СЭЗ для таможенного оформления. Оставшиеся три автомашины не выгружались и со станции не вывозились, но все четыре оформили сначала в режиме свободной таможенной зоны, а затем экспортировали в Узбекистан. То есть их оформили для того, чтобы не платить налоги. По результатам налоговой проверки фирме начислили налогов на 16 миллионов 951 тысячу 84 сома», — заявили редакции.

По версии обвинения, по такой же схеме ОсОО «Дизель комплект» поставило из Беларуси еще 12 автомобилей. По факту нарушения налогового законодательства возбудили уголовное дело, на машины наложили арест.

«Генеральный директор фирмы, для того чтобы решить вопрос положительно, через посредника вышел на Икрамжана Илмиянова. Он просил снять арест с авто и прекратить уголовное дело в ГСБЭП. Икрамжан Илмиянов через посредника якобы за содействие в вопросе потребовал ему оплатить $150 тысяч. В обвинительном акте также указывается, что 7 августа уголовное дело подлежало прекращению, поскольку компания «Дизель комплект» уже выплатила налоговую задолженность. Однако 8 августа Икрамжан Илмиянов взял деньги у руководства фирмы», — проинформировали источники.

Адвокат Икрамжана Илмиянова Кубанычбек Ташбалтаев в разговоре с 24.kg не подтвердил, но и не опроверг имеющиеся сведения. Однако, по его словам, бывший советник президента вину в предъявленном ему обвинении категорически не признал.

«Мой подзащитный изначально не признавал свою вину. В связи с этим он отказался от дачи показаний. О давлении на Икрамжана Илмиянова со стороны следствия мне ничего неизвестно. Доказана ли его вина, решит суд, но защита будет работать на оправдательный приговор», — добавил юрист.

 
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