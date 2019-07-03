13:10
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Дело Икрамжана Илмиянова (24)

Дело Икрамжана Илмиянова после утверждения обвинения передадут в суд

Уголовное дело, возбужденное в отношении бывшего советника президента Икрамжана Илмиянова, передано в Генеральную прокуратуру. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

Уточняется, что главным следственным управлением ГКНБ завершено следствие по факту незаконного завладения $150 тысячами обманным путем со стороны Икрамжана Илмиянова.

«По результатам расследования 10 июня Икрамжан Илмиянов уведомлен о подозрении в совершении преступления по статье «Мошенничество в особо крупном размере» УК КР. Подозреваемому объявлено об окончании следствия. В настоящее время материалы направлены в Генеральную прокуратуру КР для утверждения обвинительного акта и передачи дела в суд», — сказали в ГКНБ.

Икрамжана Илмиянова обвиняют в получении $150 тысяч от ОсОО «Дизель комплект» в качестве вознаграждения и так называемой спонсорской помощи во время президентских выборов в 2017 году. Его водворили в СИЗО ГКНБ и предъявили обвинение в мошенничестве.
Ссылка:
просмотров: 109
Версия для печати
Материалы по теме
Адвокат Икрамжана Илмиянова не знает, в чем обвиняют его подзащитного
Скоро суд. Следствие по делу Икрамжана Илмиянова окончено
Икрамжан Илмиянов не заключал сделку со следствием
Икрамжану Илмиянову продлили срок ареста до 28 августа
Госнаграды получают водители, подхалимы и лицемеры — возмущен депутат
Дело Икрамжана Илмиянова. ГКНБ о проведении плановых следственных мероприятий
Икрамжан Илмиянов со дня ареста допрошен всего один раз, заявляет адвокат
Самые примечательные политические события Кыргызстана в 2018 году
Икрамжана Илмиянова со дня задержания ни разу не допросили, заявляет адвокат
Икрамжану Илмиянову продлили арест до 28 января
Популярные новости
Сторонники Алмазбека Атамбаева в&nbsp;Кой-Таше, день четвертый. В&nbsp;меню&nbsp;&mdash; плов Сторонники Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше, день четвертый. В меню — плов
Лишение неприкосновенности Атамбаева. Роза Отунбаева выступила с&nbsp;заявлением Лишение неприкосновенности Атамбаева. Роза Отунбаева выступила с заявлением
Абдиль Сегизбаев впервые после отставки появился на&nbsp;публике. В&nbsp;Кой-Таше Абдиль Сегизбаев впервые после отставки появился на публике. В Кой-Таше
Алмазбек Атамбаев об&nbsp;аресте серого кардинала судебной системы Манаса Арабаева Алмазбек Атамбаев об аресте серого кардинала судебной системы Манаса Арабаева
Бизнес
Теперь купить смартфон в&nbsp;кредит не&nbsp;выходя из&nbsp;дома можно по&nbsp;всему Кыргызстану! Теперь купить смартфон в кредит не выходя из дома можно по всему Кыргызстану!
Краткосрочные депозиты от&nbsp;БТА Банка Краткосрочные депозиты от БТА Банка
&laquo;Бакай Банк&raquo; и&nbsp;&laquo;БТА Банк&raquo; объединяются. Что изменится в&nbsp;финансовом секторе «Бакай Банк» и «БТА Банк» объединяются. Что изменится в финансовом секторе
Бишкекчане о&nbsp;концерте &laquo;ДДТ&raquo;: Ностальгично! Музыкально! Душевно! Бишкекчане о концерте «ДДТ»: Ностальгично! Музыкально! Душевно!