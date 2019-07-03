Дело Икрамжана Илмиянова после утверждения обвинения передадут в суд

Уголовное дело, возбужденное в отношении бывшего советника президента Икрамжана Илмиянова, передано в Генеральную прокуратуру. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

Уточняется, что главным следственным управлением ГКНБ завершено следствие по факту незаконного завладения $150 тысячами обманным путем со стороны Икрамжана Илмиянова.

«По результатам расследования 10 июня Икрамжан Илмиянов уведомлен о подозрении в совершении преступления по статье «Мошенничество в особо крупном размере» УК КР. Подозреваемому объявлено об окончании следствия. В настоящее время материалы направлены в Генеральную прокуратуру КР для утверждения обвинительного акта и передачи дела в суд», — сказали в ГКНБ.

Икрамжана Илмиянова обвиняют в получении $150 тысяч от ОсОО «Дизель комплект» в качестве вознаграждения и так называемой спонсорской помощи во время президентских выборов в 2017 году. Его водворили в СИЗО ГКНБ и предъявили обвинение в мошенничестве.