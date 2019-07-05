Аттестаты с ошибками. Финпол начал досудебное производство

Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями проводит досудебное производство по факту ошибок в аттестатах, выданных школьникам. Об этом 24.kg сообщили в ведомстве.

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Уточняется, что факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Злоупотребление полномочиями в коммерческой или иной организации» УК КР.

«Установлено, что выпускникам 2019 года почти по всей республике выданы аттестаты об окончании средней школы, напечатанные с ошибками. Они выявлены на 95 тысячах документах, в частности, ошибки в слове «жөнүндөгү», где вместо буквы «н» использована буква «ң». Аналогичный факт был допущен в школе села Туз Нарынской области, где в наименовании учебного заведения было продублировано лишнее слово «реднюю». Проводятся соответствующие мероприятия», — сообщили в ГСБЭП.

Напомним, что ранее кыргызстанцы обнаружили ошибку в аттестатах для кыргызскоязычных школ. По их мнению, в документе вместо «н» написали «ң». В Минобразования назвали это «эффектом ошибки». Позже ошибки появились и в аттестатах школы Кочкорского района Нарынской области. Согласно документу, ученик окончил «среднюю реднюю школу».