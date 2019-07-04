Фальшивые ветераны. Военная прокуратура начала еще одно досудебное производство

Военная прокуратура Ошского гарнизона начала еще одно досудебное производство по материалам межведомственной комиссии по выявлению лиц, незаконно пользующихся льготами. Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах.

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Речь идет о двух якобы лжеафганцах Токторбае Адырове и Х.Ахмедове.

«По фактам, указанным в заявлении межведомственной комиссии, начато досудебное производство по статьям «Мошенничество» и «Подделка документов». В отношении сотрудников Ошского горвоенкомата разбирательство проводится по статье «Злоупотребление должностным положением». По гражданину Ахмедову уголовное дело возбуждено еще 2018 году. Надзорный орган запросил соответствующие архивные документы», — сообщили редакции.

Отметим, члены межведомственной комиссии по проверке лиц, незаконно пользующихся льготами, отправили письмо на имя военного прокурора Нуркамала Набиева с просьбой принять меры в отношении еще двух лжеафганцев.

Межведомственная комиссия, созданная по поручению Сооронбая Жээнбекова в декабре 2016 года, выявила фальшивых ветеранов-афганцев в Кыргызстане. Среди тех, кто незаконно получал надбавку в 6 тысяч сомов, есть не только солдаты и офицеры, но и известные генералы запаса. В частности, упоминались генерал-майоры Рысбек Мирзаматов и Нуридин Чомоев.