18:06
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Фальшивые ветераны. Военная прокуратура начала еще одно досудебное производство

Военная прокуратура Ошского гарнизона начала еще одно досудебное производство по материалам межведомственной комиссии по выявлению лиц, незаконно пользующихся льготами. Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах.

Читайте по теме
Фальшивые ветераны. Члены комиссии просят принять меры по лжеафганцам

Речь идет о двух якобы лжеафганцах Токторбае Адырове и Х.Ахмедове.

«По фактам, указанным в заявлении межведомственной комиссии, начато досудебное производство по статьям «Мошенничество» и «Подделка документов». В отношении сотрудников Ошского горвоенкомата разбирательство проводится по статье «Злоупотребление должностным положением». По гражданину Ахмедову уголовное дело возбуждено еще 2018 году. Надзорный орган запросил соответствующие архивные документы», — сообщили редакции.

Отметим, члены межведомственной комиссии по проверке лиц, незаконно пользующихся льготами, отправили письмо на имя военного прокурора Нуркамала Набиева с просьбой принять меры в отношении еще двух лжеафганцев.

Межведомственная комиссия, созданная по поручению Сооронбая Жээнбекова в декабре 2016 года, выявила фальшивых ветеранов-афганцев в Кыргызстане. Среди тех, кто незаконно получал надбавку в 6 тысяч сомов, есть не только солдаты и офицеры, но и известные генералы запаса. В частности, упоминались генерал-майоры Рысбек Мирзаматов и Нуридин Чомоев.
Ссылка:
просмотров: 303
Версия для печати
Материалы по теме
Фальшивые ветераны. Военная прокуратура проверит удостоверения лжеафганцев
Фальшивые ветераны. Члены комиссии просят принять меры по лжеафганцам
Фальшивые ветераны. Четверых обвиняемых приговорили к условному сроку
Фальшивые ветераны. Комиссия нашла еще нескольких лжеафганцев
Фальшивые ветераны. Военная прокуратура вернула часть материалов комиссии
Фальшивые ветераны. Генерал Нуридин Чомоев отделался выплатой ущерба
Фальшивые ветераны. Возбуждено семь уголовных дел
Фальшивые ветераны. Комиссия выявила многомиллионные выплаты лжеафганцам
Фальшивые ветераны. Военная прокуратура возбудила еще одно дело
Фальшивые ветераны. Генерал Нуридин Чомоев выплатил ущерб государству
Популярные новости
Действующие сотрудники ГКНБ привезли бычка в&nbsp;дом Алмазбека Атамбаева в&nbsp;Кой-Таше Действующие сотрудники ГКНБ привезли бычка в дом Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше
Попытка &#8470;&nbsp;2. Омурбек Бабанов еще раз решил вернуться в&nbsp;Кыргызстан Попытка № 2. Омурбек Бабанов еще раз решил вернуться в Кыргызстан
Лишение неприкосновенности Атамбаева. Роза Отунбаева выступила с&nbsp;заявлением Лишение неприкосновенности Атамбаева. Роза Отунбаева выступила с заявлением
Советник Сооронбая Жээнбекова подал в&nbsp;отставку и&nbsp;перешел на&nbsp;сторону Атамбаева Советник Сооронбая Жээнбекова подал в отставку и перешел на сторону Атамбаева
Бизнес
&laquo;Счастливые часы&raquo; от&nbsp;MegaCom: 1&nbsp;гигабайт всего за&nbsp;1&nbsp;сом «Счастливые часы» от MegaCom: 1 гигабайт всего за 1 сом
LG&nbsp;NeoChef&nbsp;&mdash; ваш личный шеф-повар на&nbsp;кухне! LG NeoChef — ваш личный шеф-повар на кухне!
Теперь купить смартфон в&nbsp;кредит не&nbsp;выходя из&nbsp;дома можно по&nbsp;всему Кыргызстану! Теперь купить смартфон в кредит не выходя из дома можно по всему Кыргызстану!
Краткосрочные депозиты от&nbsp;БТА Банка Краткосрочные депозиты от БТА Банка