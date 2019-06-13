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Общество

Фальшивые ветераны. Члены комиссии просят принять меры по лжеафганцам

Члены межведомственной комиссии по проверке лиц, незаконно пользующихся льготами, просят военного прокурора Нуркамала Набиева принять меры в отношении еще двух лжеафганцев. Об этом 24.kg сообщил член комиссии Абдыгул Чотбаев.  

По его словам, соответствующее письмо передали в Генеральную и Военную прокуратуры, а также аппарат президента.

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«В марте 2006 года Ошский городской военкомат за подписью Рысбека Мирзаматова выписал удостоверение серии B за № 001781 на имя Токторбая Адырова. Этот человек как ветеран войны в Афганистане в списках не значится, по данным военкоматов, в ДРА не служил. При этом Токторбай Адыров пользуется услугами госпиталя для ветеранов. В ноябре 2006 года Ошским ГВК выписано удостоверение Хаметжану Абдужапарову с таким же номером, что и у Токторбая Адырова. Первый не служил в Афганистане, ко второму претензий нет», — сказал Абдыгул Чотбаев.

В редакции есть документ за подписью главного врача Нацгоспиталя, согласно которому Токторбай Адыров проходил лечение в медучреждении шесть раз.

«Он дважды предъявлял удостоверение по инвалидности, в остальных случаях — удостоверение участника войны в Афганистане. Кроме того, Токторбай Адыров пользовался услугами санитарной машины. Восемь раз он выезжал по маршруту Национальный госпиталь — аэропорт «Манас». Расходы на транспортировку составили больше 5 тысяч сомов», — указано в документе.

Межведомственная комиссия, созданная по поручению Сооронбая Жээнбекова в декабре 2016 года, выявила фальшивых ветеранов-афганцев в Кыргызстане. Среди тех, кто незаконно получал надбавку в 6 тысяч сомов, есть не только солдаты и офицеры, но и известные генералы запаса. В частности, упоминались генерал-майор Рысбек Мирзаматов и генерал-майор Нуридин Чомоев.
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