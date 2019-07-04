Работа Минобразования. Системный брак?

Учебный год, начавшийся позорным провалом с новыми книгами, заканчивается выдачей аттестатов с ошибками и скандальной задержкой дипломов. Чиновники Министерства образования и науки, ответственного за подготовку грамотных граждан страны, традиционно не видят в этом своей вины.

Повальная безграмотность

Почти все, с чем имеет дело Минобраз, подвергается общественной критике.

За год часть школьников так и не дождалась обещанных новых книг. Их печатали в Индии, за срыв в поставках на типографию наложили штрафные санкции, а дети занимались по ксерокопиям. Некоторые учебники, которые успели поставить, оказались с ошибками.

Опечатки нашлись и на новом образовательном сайте, и на баннерах для приезжих гостей, а в документах об окончании школы — брак. Кто виноват? Все, кроме руководства министерства.

Первыми об ошибках в аттестатах заговорили учащиеся кыргызскоязычных школ, в них вместо буквы «н» написали «ң». Однако в Минобразования посчитали, что это не более, чем «эффект ошибки». «При печати хвостики букв «н» и «д» слились, из-за чего кажется, что это буква «ӊ», — пояснили в ведомстве. Переиздавать такие документы не будут.

А вот учащимся нарынской школы переделывать аттестаты придется. Ошибку допустили в названии учебного заведения. Согласно документу, ученик окончил «среднюю реднюю школу». «Это почти как «аттестат — паттестат» или «учитель — мучитель», — иронизируют пользователи соцсетей. Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно.

Сигнальные экземпляры на проверку школам присылают еще зимой. Неужели было так сложно проверить? Или не заметили? В Минобразования на это подготовили свое очередное оправдание. Поверим?

В нашей сигнальной версии был утвержден правильный вариант, без ошибок. Замминистра образования и науки Надира Джусупбекова

Откуда же они тогда появились?

Для чего, вообще, нужен курирующий госорган, если он не может выбрать грамотного, ответственного исполнителя, проконтролировать ход работ и обеспечить надлежащее качество? В чем тогда заключается ответственность Минобразования, если виноваты всегда другие (типографии, издательства, авторы, школы)?

Спрос с типографии

«После утверждения общей сигнальной версии документы начинают печатать по районам. Когда напечатают в одной области, приезжают наши представители из районов, смотрят, проверяют. Но, естественно, все до единого они проверить в тот момент не смогут, поэтому бракованные документы потом переделывают. Это обычный типографский брак, обычная практика, всю жизнь так было. Бракованные аттестаты по типографской вине заменяются. Это естественный процесс», — заявила замминистра 24.kg.

Фото из интернета. Замминистра образования Надира Джусупбекова

Надира Джусупбекова надеется, что подобного брака с развитием цифровых технологий станет меньше.

Всего в Кочкорском районе выявили 10 бракованных аттестатов. Неизвестно, сколько еще может оказаться в других областях.

В 2017 году из-за ошибок пришлось переделывать почти 50 тысяч бракованных аттестатов для выпускников школ. Тогда министерство в случившемся также обвинило типографию.

Читайте по теме В Кыргызстане срывается выдача дипломов. Выпускники намерены выйти на митинг

Проблемы и с дипломами о высшем и среднем профессиональном образовании. Изготовить их должно было ОАО «Учкун». Образовательные организации еще 6 июня оформили заказ и направили в типографию, однако даже в конце месяца не получили корректурные листы. Те, кто получил их, обращались в Минобразования с жалобами на множество ошибок и срыв сроков. Сигнальный экземпляр персонифицированных дипломов с Министерством образования вовремя не согласовали.

Уходить не хочется

На одном из последних заседаний парламента депутат Наталья Никитенко отметила, что население недовольно системой образования, и это, по ее словам, не субъективное мнение.

Общественность считает сложившуюся ситуацию показателем безответственного отношения МОиН КР к образовательной сфере.

«Ошибки на баннерах, в учебниках, аттестатах — это проявление кризиса в системе образования. Если правительство, премьер-министр не примут соответствующие меры в отношении руководства министерства, то кризис примет необратимый процесс. Это недопустимо», — заявила она.

Недовольства и критику высказывали ранее и другие нардепы.

За некачественные учебники министр Гульмира Кудайбердиева получила зимой выговор. Но в критике в свой адрес она не видит ничего страшного и подавать в отставку, очевидно, не намерена. Впрочем, в условиях кадровой чехарды ее увольнение, к сожалению, не гарантирует приход в министерство настоящего профессионала.

Некоторые кыргызстанцы, устав ждать смены руководства МОиН, создали даже петицию с требованием уволить Кудайбердиеву.

Разделяет ли их негодование глава правительства, неизвестно. Его пресс-секретарь Адилет Султаналиев обещал прокомментировать ситуацию, но позже.

Сама Гульмира Кудайбердиева на звонки журналиста 24.kg не отвечает, адресуя их своей пресс-службе. А там жалуются: «С нами идет информационная война».

Заместитель же министра Надира Джусупбекова не согласна с критикой общественности в адрес ведомства.

«Один раз вы что-то в аттестате нашли, хотя это типография, в другой раз — в учебниках системные ошибки, которые много лет назад должны были исправить... Да так нельзя судить!» — заявила она.

Надо смотреть комплексно на всю работу, нельзя по отрывочным деталям говорить, что вся работа министерства никуда не годится. Надира Джусупбекова

«Давайте возьмем последние результаты Общереспубликанского тестирования. Не только столичные школы, но и в регионах тоже начали показывать очень хорошие результаты. Лейлекский и Кадамджайский районы, Джалал-Абад, Талас, Иссык-Кульская область — везде очень хорошие результаты. И это обычные, наши государственные школы. Средний балл несколько лет назад едва доходил до 114, а сегодня почти 120», — отметила замминистра.

И ничего, что 120 баллов едва дотягивает до тройки, если учитывать, что один ученик набрал максимум 238 баллов.

Вообще, в образовании не возможен мгновенный результат, надо вкладывать, работать и только потом ждать итогов. Надира Джусупбекова

«Это и разработка новых предметных образовательных стандартов, и методическая учеба, и 30 инновационных школ, на базе которых мы организовали обучение, и инклюзивное образование. Сказать легко, а разработать, согласовать, решить с Минфином вопрос выделения средств очень тяжело», — посетовала чиновница.

«Я считаю, что надо больше встреч со СМИ проводить, выезжать в школы, тогда у общественности будет более объективное мнение», — полагает Надира Джусупбекова.

Хотя внутренняя ситуация в школах и без того всем известна — необъективное оценивание, слабая материально-техническая база, упавший ниже плинтуса престиж учительской профессии... Не потому ли все, кто имеет возможность, отправляют своих отпрысков в частные учебные заведения?