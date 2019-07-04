Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Сапар Исаков настаивал на выборе ТВЕА

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела по модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

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Продолжается допрос свидетелей. Показания дает бывший сотрудник ОАО «Электрические станции» Нурлан Омуралиев.

Отвечая на вопросы адвокатов, он пояснил, что участвовал в одном из совещаний по модернизации ТЭЦ под председательством руководителя отдела внешней политики аппарата президента Сапара Исакова.

«Это было в мае 2013 года. И тогда Исаков сказал, что нужно выбрать в качестве подрядчика ТВЕА. Когда я заметил, что есть еще компания «Интер РАО», то Сапар Исаков парировал, что там очень высокая стоимость — $518 миллионов и нам это не подходит», — сказал Нурлан Омуралиев.

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Свидетель отметил, что с предложением рассмотреть возможность сотрудничества с «Интер РАО» он обращался и к Айбеку Калиеву. Но тот сказал, что не нам этот вопрос решать. Нурлан Омуралиев также рассказал, что был ознакомлен со служебной запиской Сапара Исакова на имя президента страны Алмазбека Атамбаева.

«В ней отдельным пунктом было указано, что получена нота от канцелярии МИД Китая и они настоятельно рекомендуют выбрать ТВЕА и провести с ней обстоятельные переговоры на предмет снижения цены», — рассказал Нурлан Омуралиев.

Он добавил, что в этой служебной записке и выявилась заинтересованность Сапара Исакова в вопросе продвижения ТВЕА.

Адвокат Рабига Сыдыкова напомнила свидетелю, что он сам написал три письма Сапару Исакову с просьбой поддержать ТВЕА.

Стоит отметить, что вчера давал свидетельские показания экс-министр энергетики Автандил Калмамбетов. По его словам, никаких указаний выбрать именно ТВЕА Сапар Исаков не давал. Решение по китайской компании было коллегиальным.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.