Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Сапар Исаков не давал указаний по ТВЕА

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела по модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

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Показания дает экс-министр энергетики Автандил Калмамбетов.

По его словам, совещания по проекту модернизации Бишкекской теплоцентрали проходили в аппарате президента, в частности в отделе международной политики, который тогда возглавлял Сапар Исаков. Но, как подчеркнул бывший чиновник, никаких указаний выбрать именно ТВЕА Сапар Исаков не давал. Решение по китайской компании было коллегиальным.

«Мы согласились тогда с предложением китайской стороны — поручить модернизацию объекта именно ТВЕА. Российская компания, которая также претендовала на реализацию проекта, выдвинула неприемлемые условия. В частности, создать на базе ТЭЦ совместное предприятие и повысить тарифы», — сказал Автандил Калмамбетов.

Другие свидетели указали на то, что в служебной записке на имя Сапара Исакова предупреждали о возможных рисках при выборе ТВЕА. Подчеркнули и то, что у ТВЕА нет опыта строительства теплоцентрали.

Но в то время уже была направлена нота МИД Китая с рекомендацией — поручить модернизацию ТЭЦ именно китайской компании. И замечания экспертов власти не учли.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.