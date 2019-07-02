Госдеп предостерегает граждан США от посещения села Кой-Таш

Посольство США в Кыргызстане распространило обращение Госдепа к своим гражданам, находящихся в республике.

Госдеп просит граждан Соединенных Штатов воздержаться от поездок в Кой-Таш. Соответствующее предостережение опубликовано на сайте дипломатической миссии.

В нем говорится, что гражданам США рекомендуется избегать также поездок в районы к югу от водохранилища в селе Кок-Джар и востоку от села Чон-Таш. Сотрудникам правительственных структур Штатов вовсе запрещено ездить в эти населенные пункты.

Жогорку Кенеш снял неприкосновенность с экс-президента страны Алмазбека Атамбаева. Бывшему главе государства выдвинуты пять обвинений, в числе которых незаконное освобождение вора в законе Азиза Батукаева и коррупция. После этого решения Алмазбек Атамбаев и его сторонники заняли в Кой-Таше осадное положение.